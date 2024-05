Krankzinnig prijskaartje rondom duel Jake Paul en Mike Tyson: VIP-tickets voor twee miljoen dollar

Oud-wereldkampioen Mike Tyson neemt het op tegen Jake Paul in een veelbesproken gevecht, met alle gekkigheid die daarbij komt kijken. Nu komen de promotors van het gevecht met wel iets heel bizars, namelijk VIP-tickets voor 2 miljoen dollar.

Als je dacht dat het niet gekker kon, dan zat je toch even goed mis. Dat Tyson na bijna 20 jaar weer een professioneel gevecht aangaat tegen iemand die 30 jaar jonger is, krijgt een extra absurd staartje. De promotors van het gevecht komen met VIP-tickets van maar liefst 2 miljoen dollar (1.856.080 euro). Maar wat krijg je daarvoor?

Voor die 2 miljoen dollar kan je tien mensen meenemen naar het gevecht. Het gaat dan om twee unieke ringside-zitplekken die naar verluidt nog nooit eerder zijn aangeboden bij boksen. Daarnaast krijg je ook vier eerste rij en vier tweede rij tickets op de vloer.

Maar dat is nog niet alles. Met dit pakket kan je met je groep de ring in voor een foto gedurende het weegmoment. Verder ga je met Paul én Tyson op de foto in hun kleedkamers, en je krijgt handschoenen die gesigneerd zijn door beide vechters. De overnachting is ook geregeld, want je slaapt in hetzelfde hotel als Paul en Tyson die avond. Je wordt gebracht en gehaald van en naar je hotel, en een open bar en onbeperkt eten is inbegrepen in het VIP-pakket.

Vriend van Jutta Leerdam

En waarschijnlijk kom je ook de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam tegen. Jake Paul en Leerdam schuiven het niet onder stoelen of banken dat ze een stel zijn. Het stel plaatst geregeld op sociale media een foto van de twee samen, en soms ontstaan er ook geruchten rondom hen. Zo is er een spiegelselfie van Leerdam waar ze een wit hartje heeft geplakt op de hand waarmee ze haar telefoon vasthoudt. Mensen reageren hierop met de vraag of er een huwelijksaanzoek is gedaan.