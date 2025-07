Bahram Rajabzadeh blikte met gemengde gevoelens terug op zijn optreden tijdens GLORY 100. De Azerbeidzjaanse vechter won zijn eerste partij overtuigend, maar verloor later op de avond na een chaotisch gevecht van Mory Kromah. "Eén duidelijke overwinning, en één partij waarin alles zat, behalve de uitkomst die we wilden," vat hij het zelf samen.

Na zijn eerste overwinning moest Rajabzadeh twee uur wachten voordat hij opnieuw de ring in moest. Wat lastig is, omdat hij zich weer moest opwarmen en de focus weer moest herpakken. Maar tijdens zijn opkomst tegen Kromah voelde hij zich goed. Toch ergerde hij zich aan de houding en het masker van zijn tegenstander.

Het gevecht werd een ware veldslag, met als dieptepunt een illegale knie van Bahram toen Kromah al op de grond zat. "In het heetst van de strijd gebeurde het. Iedereen die mijn stijl kent weet dat ik explosief ben en altijd voor de knock-out ga. Soms nemen de emoties het over. Het had niet mogen gebeuren, daar heb ik ook spijt van."

De partij eindigde in een verlies voor Rajabzadeh, die zich daar nog steeds aan stoort: "Als ik tien keer kalm tegen hem zou vechten, win ik die tien keer. Het enige gevaar wat hij heeft, is zijn lengte, zijn benen en iets meer gewicht."

Wereldwijde aandacht

Ondanks het verlies werd het gevecht uitgeroepen tot een van de meest spectaculaire in de geschiedenis van GLORY. Clips gingen wereldwijd rond, en de populariteit van tegenstander Kromah nam toe. "Mooi voor GLORY, Mory en voor de sport. Maar hij moet er niet aan wennen. Volgende keer zorg ik dat het mijn KO is."

Rajabzadeh baalde ervan dat hij het evenement vroegtijdig verliet. "Daardoor kon ik niet echt contact maken met mijn fans. Dat betreur ik."

Blik op de toekomst

De focus van Rajabzadeh ligt nu volledig op de lichtzwaargewichttitel. "Dat is het doel. Geen toernooi meer, ik wil de kampioen uitdagen."

Volgens Rajabzadeh was hem vóór deelname aan het toernooi een titelgevecht beloofd. Nu de titel in handen is van Sergej Maslobojev, wil hij zo snel mogelijk met hem de ring in. Tussen Rajabzadeh en de huidige kampioen staat het momenteel 1-1, dus zouden wij een derde partij kunnen verwachten.

Of we hem dit jaar nog in actie zien? "Zeker. Geen feestje zonder de Golden Wolf," aldus een strijdbare Rajabzadeh. Zijn fans blijven hem steunen: "Zij zijn alles voor me. Ze blijven me steunen, win of verlies."

Zijn boodschap aan de achterban is duidelijk: "Blijf in me geloven, en in onze vlag. We komen terug. Nog sterker en met meer vuur in ons hart en in onze ogen."