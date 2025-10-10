Een bokser is in Brazilië op een schrikbarende manier aan zijn einde gekomen. Flavio Augusto Schuller Azambuja (26) kwam om het leven bij een verkeersongeval.

Volgens lokale media was Flavio Schuller, zoals hij kortweg wordt genoemd, op weg naar zijn werk toen zijn motor begon te haperen. Hij belde zijn broer op met het verzoek om hem te komen helpen. Vervolgens ging hij een stukje verderop staan wachten op zijn familielid.

Een bus knalde echter tegen de geparkeerde motor aan, waarna het vehikel over de grond schraapte en de bokser meesleepte. Die kwam weer terecht onder de bus en dat leidde tot een explosie. Schuller verbrandde.

Broer

Er waren meerdere getuigen van het incident in het Braziliaanse Florianopolis, dat eerder deze week gebeurde. Nadat zijn broer was gekomen probeerde hij Schuller van onder de bus vandaan te trekken. De chauffeur en enkele omstanders hielpen mee. De vlammen waren te onstuimig, waardoor ze niet slaagden in hun poging. Alle zeven buspassagiers wisten te ontkomen.

'Als een zoon'

Schuller was vooral op regionaal niveau actief als bokser. Zo deed hij onder meer mee aan het toernooi Cinturao de Ouro. Zijn trainer liet op social media een emotioneel bericht achter. "Ik wens je vanuit de grond van mijn hart dat goede wezens je nu verwelkomen, mijn loyale vechter. Je bent hier opgevoed en je hebt Florianópolis met trots vertegenwoordigd. Je was als een zoon."