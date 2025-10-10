Wie mede uitkijkt naar Glory 104 (zaterdag in Rotterdam) vanwege het affiche Miguel Trindade vs Bobo Sacko heeft pech. Het kickboksgevecht gaat niet door. Daar is Trindade schuldig aan, zo meldt hij op social media.

De vechters zouden uitkomen in het toernooi Last Featherweight Standing. De Portugese knokker Trindade mag echter niet meedoen. " Deze keer hebben we gefaald. Voor het eerst in mijn professionele carrière heb ik het gewicht niet gehaald", legt hij uit op Instagram.

"We zaten er 1 kg naast. Er zijn veel ‘wat als’-vragen rond dit onderwerp, maar de realiteit is dat we het probeerden en faalden. Ik bied mijn excuses aan mijn tegenstander, zijn team en de organisatie aan. Het was de eerste en de laatste keer."

Bobo Sacko

Trindade is nummer 1 van de vedergewichtdivisie bij Glory. Die positie staat door zijn absentie onder druk. En hoe nu verder met Bobo Sacko? Volgens Trindade heeft Glory een vervanger aangewezen, al is daar tot nu toe vanuit de bond niks over gecommuniceerd.

Vechtstijl

Een van de redenen om zin te hebben in Miguel “El Único” Trindade tegen Bobo “The Panther” Sacko is dat ze uiteenlopende stijlen hebben. De Portugees moet het hebben van zijn kracht, de Franse vechter van zijn timing en defensieve talenten.

Trindade is uit op revanche. In juni daagde de Portugees nog de ogenschijnlijk onverslaanbare Petch uit om de GLORY-wereldtitel en hield vijf ronden stand, ondanks twee vroege knockdowns. Hij verloor dat gevecht op punten, maar bewees wel dat hij thuishoort op het hoogste niveau. In de GLORY-ranglijst voert hij de vedergewichtdivisie aan, met 62 profzeges en 26 knock-outs. Zijn GLORY-statistieken spreken boekdelen: 6,85 treffers per minuut bij een nauwkeurigheid van 55,6%.

Bobo Sacko

De Franse Muay Thai-wereldkampioen Sacko is nog altijd ongeslagen in GLORY. Hij maakte indruk met een vernietigende knock-out bij zijn debuut tegen David Mejia en volgde dat op met een slimme puntenzege op Jan Kaffa in de openingsronde van dit LFS-toernooi.

Zijn GLORY-profiel onderstreept zijn defensieve klasse: hij incasseert gemiddeld slechts 1,55 treffers per minuut, noteert een positief striking-verschil van +3,6 en raakt zelf met meer dan 50% nauwkeurigheid.