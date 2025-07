Zaterdagavond staan Oleksandr Usyk en Daniel Dubois opnieuw tegenover elkaar. In het Wembley-stadion vechten de twee om vier wereldtitels en een flinke pot prijzengeld onder toeziend oog van Jake Paul en Jutta Leerdam. Eerstgenoemde onthult in gesprek met DAZN om een bijzondere reden te juichen voor de Oekraïner en zelfverzekerd te zijn over een bijzonder boksgevecht.

De Amerikaanse verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam won onlangs overtuigend van voormalig wereldkampioen Julio César Chavez Jr. Direct na die partij richtte hij zijn pijlen op een aantal mogelijke tegenstanders. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam daagde onder meer boksgrootheid Anthony Joshua uit en sprak zijn wens uit om wereldkampioen te worden.

'Hoe realistisch is dit?'

Tijdens het gevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois verschenen Paul en Leerdam in het publiek om de gevechten van dichtbij te bewonderen. DAZN-verslaggever Adi Oladipo sprak met de Amerikaanse influencer en vroeg zich af "hoe realistisch" een gevecht tussen Paul en Joshua is, want "veel mensen denken dat het niet realistisch is", beaamde hij.

'Het gaat gebeuren'

Paul reageerde zelfverzekerd op die vraag: "Het gaat er niet om of het realistisch is. Het gaat gebeuren", zei hij. "Ik ga hem knock-out slaan, dus doe je gordel maar alvast om want ik zal voor altijd geschiedenis in het boksen schrijven."

'Dat is ook de verjaardag van Muhammad Ali'

Op de vraag aan de Amerikaan of hij voor de Oekraïner of voor de Brit juicht, onthulde hij om een bijzondere reden voor de Oekraïner te zijn: "ik ben voor Uyk, we zijn geboren op dezelfde dag: 17 januari. Dat is ook de verjaardag van Muhammad Ali."

Fightrecord

In augustus 2023 stonden Usyk en Dubois eerder tegenover elkaar. Usyk sloeg Dubois in de negende ronde knockout in Polen. De fightrecord tussen beide kemphanen gaat ongeveer gelijk op, alhoewel de 38-jarige Oekraïner op papier iets in het voordeel lijkt te zijn ten opzichte van de 27-jarige Brit. Usyk vocht en won 23 gevechten. Hij verloor geen enkel gevecht. Dubois vocht 24 gevechten en won daarvan 22. De andere twee partijen verloor hij. Daarentegen heeft de Brit wel een hogere knock-out ratio (21) dan de Oekraïner (14).