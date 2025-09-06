Bokskampioen Billy Joe Saunders heeft zich aardig misdragen tegenvoer de politie. De 36-jarige Engelsman, die bij de bond WBO wereldkampioen was in twee gewichtsklasses, werd betrapt op illegale hazenjacht. Hij verzette zich bij zijn arrestatie.

De krant The Sun schrijft dat hij tegen agenten dit zei: "Jullie gaan ons arresteren? Laten we gaan!", waarna hij en zijn makkers proberen weg te lopen van de politie.

Tegen een vrouwelijke agent zegt hij: "In welke politie-auto moet ik gaan zitten, schat?" Vervolgens wordt hem verzocht om mee te komen. "Hou je poten thuis!", zo bijt de bokser van zich af. "We zijn toch aardig tegen julile? We hebben niks gedaan!"

Schelden

Uit de rest van zijn woorden blijkt dat het bar meevalt met hoe aardig hij zich gedraagt. Een van de agenten wordt 'k**" genoemd en een andere bijt hij toe: "F... je moeder. Laat haar voorover bukken en doe het." De agenten leggen aan de bokser en zijn maten uit dat hazenjacht verboden is. Daar wil hij niks over horen: "Hou je kop! Domme l.. F.. you!"

Later heeft hij tijdens een zitting erkend dat hij zich toegang had verschaft tot land waar hij niet mocht zijn en dat hij spullen bij zich had voor de hazenjacht. De politie kwam op hem en drie andere mannen af, nadat er meldingen binnen kwamen van een groep mannen die bedekt waren met modder. Hun auto werd doorzocht en daarin vond de politie een katapult, een mes en twee honden voor de hazenjacht (van het ras lurcher).

Honden

Saunders moest zo'n 4.000 euro betalen voor de opvang van de honden in een astiel. Ook is het voor hem de komende vijf jaar verboden om een hond in huis te nemen. Daarnaast moet hij 60 uur vrijwilligerswerk verrichten. Wel wordt hem vergeven dat hij beledigende taal uitte richting de politie.

Daar staat tegenover dat hij tussen augustus 2025 en april 2026 geen voet mag zetten in Lincolnshire en vier andere zogeheten counties., want in die periode is daar de hazenjacht aan de gang.

Hazenjacht

Bij een hazenjacht worden hazen of konijnen opgejaagd door bijvoorbeeld honden en vaak ook doodgebeten. Het is kortom een bloederige hobby. In Engenland is 'hare coursing', zoals het heet, sinds begin van deze eeuw verboden.