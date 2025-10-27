In juli maakte de bokslegende Manny Pacquiao (46) zijn comeback. Of hij na dat gevecht tegen Mario Barrios, dat geen winnaar opleverde, weer gaat boksen is onhelder. Wel heeft de Fillipijnse vechtjas een nieuwe job gevonden.

Pacquiao is aangesteld als vicevoorzitter van de Internationale Boksfederatie IBA. De 46-jarige Filipijn gaat de omstreden bond besturen aan de zijde van de Russische voorzitter Umar Kremlev.

IBA

De IBA ligt al jaren op ramkoers met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), door problemen met het bestuur en financiering door de Russische gasgigant Gazprom. Daarom organiseerde het IOC het olympisch bokstoernooi in 2020 en 2024 op eigen houtje.

Met het recent opgerichte World Boxing heeft het nu een nieuwe partner voor de volgende Spelen in Los Angeles.

Bruggen bouwen

"Ik wil bruggen bouwen, tussen amateurs en profs, tussen oost en west, generaties en culturen", vertelt Pacquiao in een persmededeling. Hij is de enige bokser die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels veroverde.

De Filipijn beëindigde vier jaar geleden zijn loopbaan en wilde president van de Filipijnen worden. In mei kondigde hij een tijdelijke comeback aan. Zijn gevecht tegen de Amerikaan Mario Barrios in Las Vegas leverde geen winnaar op.

Barrios

Pacquiao, wiens professionele record nu op 62-9-3 staat met 39 knock-outs, zei na de match tegen Barrios dat hij "absoluut" zou overwegen om weer te vechten en maakte duidelijk dat hij een rematch wil. "Ja, natuurlijk," antwoordde hij op de vraag of hij daarvoor open staat. "Dat is de enige erfenis die ik kan nalaten. Om de Filipijnen te inspireren en trots te zijn, waar je ook bent."

Pacquiao tegen Floyd Mayweather

In 2015 vocht Pacquiao tegen Floyd Mayweather, dat in de markt werd gezet als 'het gevecht van de eeuw'. Beide boksers werden gezien als de beste van hun generatie. De totale inkomsten voor de twee werd ingeschat op 300 miljoen dollar. Mayweather werd door de jury aangewezen als winnaar.