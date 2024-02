Waarom oud-bokser Manny Pacquiao niet mee mag doen aan de Olympische Spelen

Het leek Manny Pacquiao wel leuk om aan de Olympische Spelen mee te doen. De voormalig bokser uit de Filipijnen voldoet echter niet aan één voorwaarde en de IOC bleek streng.

Een bokser op de Olympische Spelen mag namelijk maximaal 40 jaar oud zijn. Pacquiao zit daar al even overheen met 45 jaar. Hij vroeg de IOC om een uitzondering te maken, maar dat gebeurde niet. Pacquiao: "Ik ben ontzettend verdrietig en teleurgesteld, maar ik snap de regels en accepteer die."

Pacquiao is nogal een grote naam in de bokswereld. Hij won namelijk wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen. Dat lukte niemand anders. In 2021 stopte hij met professioneel boksen om zich te richten op de politiek. Zo was hij even een Senator in de Filipijnen.

Gek genoeg deed Pacquiao nooit mee aan de Olympische Spelen. Wél was hij in 2008 de vlaggendrager van de Filipijnen, waarmee hij de eerste sporter werd die als niet-deelnemer de vlag droeg.