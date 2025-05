Filipijnse bokslegende (46) staat op uit pensioen en keert terug in de ring

De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao keert terug in de ring voor een wereldtitelgevecht. De 46-jarige vechtersbaas én politicus vecht in juli voor de wereldtitel in het weltergewicht. Dat doet hij bij de World Boxing Council (WBC).

Hij zal het op 19 juli in Las Vegas opnemen tegen de stuk jongere Amerikaan Mario Barrios, zo melden bronnen aan ESPN. Pacquiao vocht in 2021 zijn laatste gevecht. Hij stopte na een carrière van 72 gevechten, waarvan hij er slechts acht verloor.

Politieke carrière

De Filipijn wordt gezien als een van de beste boksers aller tijden. Hij is de enige bokser die zichzelf een achtvoudig wereldkampioen in verschillende gewichtsklasses mag noemen. Na zijn pensioen wilde Pacquiao zich voornamelijk richten op zijn politieke carrière.

Hij was tussen 2016 en 2022 senator in de Filipijnen en stelde zich in 2022 zelfs kandidaat voor het presidentschap. Momenteel is hij opnieuw in de race voor de Senaat. Toch besluit de vechtersbaas zijn bokshandschoenen opnieuw aan te doen.

Wereldtitelgevecht

De rentree in de sport komt niet volledig als een verrassing. Vorig jaar deed hij nog een poging om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dit mislukte, aangezien boksers op de Spelen een maximale leeftijdsgrens hebben van 40 jaar. Vorig jaar juli stapte hij de ring in om een demonstratiewedstrijd te spelen tegen de Japanner Rukiya Anpo.

Komende zomer maakt hij zijn rentree voor een officieel gevecht. Het wereldtitelgevecht is mogelijk bij de WBC, omdat het regelboek van de boksbond meldt dat voormalig wereldkampioenen die opstaan uit hun pensioen een wereldtitelgevecht aan mogen vragen.

De 29-jarige tegenstander van Pacquiao komt uit de Verenigde Staten. Barrios vocht zijn laatste partij op de undercard van het duel tussen Jake Paul, die verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, en bokslegende Mike Tyson. Hij won van de Cubaan Yordenis Ugás en werd als wereldkampioen gekroond in zijn gewichtsklasse.