Conor McGregor haalt uit na Oleksandr Usyk tegen Tyson Fury: 'Hij speelde verstoppertje'

Conor McGregor was niet onder de indruk van de prestatie van Oleksandr Usyk in zijn partij tegen Tyson Fury. De Ierse superster vond dat de Oekraïner 'verstoppertje speelde' in het gevecht.

McGregor zat voor de buis tijdens de partij tussen Usyk en Fury en was niet tevreden over de uitkomst. "Hij speelde bizar verstoppertje", vertelt de Ierse MMA-vechter over de prestatie van Usyk op Instagram. De Oekraïner kreeg uiteindelijk de zege nadat hij twaalf rondes uitvocht met de Engelsman.

McGregor zelf is vaak te zien bij de zwaargewichtgevechten in de bokswereld. De Ier is sponsor van onder andere Anthony Joshua en stapt ook vaak de ring in na gevechten in de zwaarste gewichtsklasse.

'Wat nu?'

McGregor vraagt zich ook openlijk af wat Usyk nu verder moet doen. Daar heeft de Ier wel een idee over. "Ongelofelijk. Usyk heeft iedereen verslagen. Ik zou nu altijd Tyson Fury tegen Anthony Joshua boeken. Fury heeft al meerdere pogingen gekregen dus waarom niet. Het is een grote vraag natuurlijk, maar het is niet onmogelijk. Zo niet, dan boek je de derde partij tussen Usyk en Joshua. Wie dan wint of verliest maakt niet uit, maar daarna zet je Fury tegenover Usyk. Dank je wel voor iedereen die betrokken is in het zwaargewicht boksen, wat een tijd om te leven."

McGregor

McGregor gaat binnenkort ook zelf weer vechten. De UFC heeft hem een partij gegeven tijdens de internationale vechtweek in Las Vegas. Michael Chandler zal zijn tegenstander zijn op UFC 303. De heren vechten op weltergewicht en mogen dus niet meer dan 77,1 kilogram wegen.

De Ier was eerder in zijn UFC-carrière kampioen in het vedergewicht en in de lichtgewichtklasse. McGregor is naast zijn vechtcarrière bezig met verschillende projecten. Zo heeft hij zijn eigen whiskey en bezit hij een eigen pub in Dublin.