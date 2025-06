Rico Verhoeven staat voor een speciale zaterdag. De onbetwiste kampioen bij het zwaargewicht van Glory neemt het bij de jubileumeditie van de vechtsportorganisatie op tegen de Rus Artem Vakhitov. Geen slim plan, vindt Jamal Ben Saddik, de grote rivaal van de kickbokser.

Bij Glory 100 staat Verhoevens wereldtitel in het zwaargewicht weer op het spel. Een half jaar nadat hij zijn belt met succes verdedigde tegen Levi Rigters, wacht nu Vakhitov. Dat is normaal gesproken een lichtzwaargewicht en zo'n 20 à 30 kilogram lichter dan de Nederlander. Toch ondering Vakhitov voor het gevecht met Verhoeven een transformatie:

Ben Saddik waarschuwt Verhoeven

Vrijdag vond de persconferentie voor Glory 100 klaar. Niet alleen Verhoeven en Vakhitov namen het woord, ook de zwaargewichten van het Last Heavyweight Standing-toernooi. Zij komen ook zaterdag in actie en ontkwamen niet aan de vraag: is er iemand die denkt dat Vakhitov Verhoeven verslaat? Colin George greep als eerste de microfoon. "Laat hem zijn ding doen. Hij wordt toch niet knock-out geslagen, dus...", sprak George, verwijzend naar de weinige KO's die Verhoeven achter zijn naam heeft staan.

Bahram Rajabzadeh, de Iraans/Azerbeidzjaanse vechter, sprak zich duidelijker uit. Hij denkt dat de Rus gaat winnen. "Maar het is close", verzekerde Rajabzadeh. "Moge de beste man winnen", ging Verhoevens grote rivaal Ben Saddik vervolgens verder. "Maar weet je: ik denk niet dat het slim is om tegen iemand te vechten die veel lichter is. Het is niet gezond. Bij zulke gevechten zie je het gewichtsverschil. Het is dus een gezondheidsrisico."

Sneer van Ben Saddik

Later kreeg de Marokkaans-Belgische vechter nog de vraag wat iemand een echte kampioen maakt, omdat hij de titels van Verhoeven niet relevant vindt. "Wat iemand een ware kampioen maakt, is om iedere vechter een echte kans te geven. En om zoveel mogelijk te vechten. En kies je tegenstanders niet zorgvuldig, dat maakt je een ware kampioen in mijn ogen."

Reactie van Vakhitov

"Het is de populairste vraag, zoals altijd", sprak Vakhitov, die in het tweede deel van de persconferentie aanschoof. Hem werd ook gevraagd naar het verschil in gewicht en of dat niet gevaarlijk is voor hem. "Alleen in worstelen is het een voordeel als je meer weegt, dat is hier niet zo", reageerde de Rus, die een tolk zijn antwoorden liet vertalen.

"Als je 100 kilogram bent, kan je met dezelfde kracht slaan als iemand van 120 kilogram. We hebben goede voorbeelden met Gökhan Saki (kickboksen) en Oleksandr Usyk (boksen)", beargumenteerde Vakhitov, die wees op de succesvolle overstap naar een hogere gewichtsklasse van de twee voorbeelden.