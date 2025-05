Gefrustreerde Rico Verhoeven deelt 'herkenbare' beelden: 'Tegenwoordig kan niks meer!'

Als topsporter is het belangrijk dat je een goede voeding hebt. Dat geldt ook voor kickbokser Rico Verhoeven. Al is het voor hem lastig om het juiste te eten, zo laat hij zien in een komische video op Instagram.

Verhoeven heeft op woensdag een video geplaatst waarin te zien is hoe hij een maaltijd voorbereidt. Hij maakt een bakje havermout klaar terwijl hij door zijn sociale media scrollt. Dan ziet hij ineens een filmpje van iemand die vertelt dat havermout helemaal niet goed voor je is.

Dus besluit de kickbokser om de havermout aan de kant te schuiven. Hij stapt over naar drie eieren, maar dan ziet hij een video dat eieren ook niet goed voor je zijn.

'Komkommers of fruit moeten dan wel goed voor je zijn', zo denkt Verhoeven. Maar nee hoor, ook groente en fruit moet je niet eten volgens de video's op zijn timeline.

Niet te doen

Als vervolgens blijkt dat zelfs een glaasje water niet goed voor je is, schreeuwt Verhoeven het uit. Volgens de kickbokser is het niet te doen om een hapje te eten terwijl je op sociale media kijkt.

Zijn volgers zijn het ermee eens. "Exact dit", reageert iemand onder zijn post. "Zo herkenbaar! Tegenwoordig kan niks meer...", schrijft een ander.

Verhoeven vs. Vakhitov

Verhoeven staat over een paar weken in de ring voor een van de belangrijkste gevechten van de afgelopen jaren. Hij neemt het op tegen Artem Vakhitov, die voorafgaand aan het duel harde woorden uitsprak.

Zo ging Vakhitov tegenover De Telegraaf uitgebreid in op de zwaktes van Verhoeven, en deed gelijk zijn strijdplan uit de doeken, waarbij hij liet weten dat hij een enorm hoog tempo zal aanhouden, waardoor Verhoeven ‘geen moment krijgt om op adem te komen’.

Koeltjes

"Nou dat zou een keer fijn zijn", reageerde Verhoeven lachend op de uitspraken van zijn tegenstander. "In heel veel andere wedstrijden heb ik dat wel gehad", zo voegde de Nederlander eraan toe in gesprek met De Telegraaf.

Verhoeven ging nog verder in op de harde woorden van zijn tegenstander, maar hij is er erg koeltjes onder. " Ik ben klaar voor het hoge tempo, ik heb er zin in en het zou heel raar zijn als hij zijn gameplan aan de voorkant al laat weten, om vervolgens helemaal wat anders te gaan doen. Maar ook dan is het goed. Ik ben overal klaar voor. Ik heb er vooral heel veel zin in. Als hij denkt dat hij harder en méér kan werken dan ik, dan mag hij dat bewijzen."

Verhoeven en Vakhitov zullen het op 14 juni tegen elkaar opnemen tijdens Glory 100.