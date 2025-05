Kickboksfenomeen Rico Verhoeven slaat terug na dreigement van uitdager: 'Dat zou fijn zijn'

Rico Verhoeven staat over enkele weken in de ring voor een van de belangrijkste gevechten van de afgelopen jaren. Hij neemt het op tegen Artem Vakhitov, die in aanloop naar het duel harde woorden uitsprak. Deze doen de Nederlandse topkickbokser echter niets. Verhoeven heeft namelijk koeltjes gereageerd op de dreigende taal van zijn tegenstander.

Vakhitov reageerde op kritische geluiden vanuit Nederland. Alhoewel Verhoeven zelf meerdere keren lovend over de Rus sprak, was er veel kritiek op het gevecht. Zo uitte de veelbesproken Jamal Ben Saddik zijn afkeur uit over het gevecht, omdat hij vond dat de kleinere Vakhitov geen geschikte tegenstander voor Verhoeven zou zijn.

In gesprek met De Telegraaf ging de Rus keihard op die uitspraak in. "Was Oleksandr Usyk te klein voor Tyson Fury? Was Mike Tyson niet de kleinste zwaargewichtkampioen in de boksgeschiedenis?" En zo ging Vakhitov nog even door. "En laten we niet vergeten dat Rico zelf veel kleiner was dan Ben Saddik. Weerhield dat Rico van winnen? Natuurlijk niet."

Compliment én waarschuwing

Vervolgens legde Vakhitov uit waarom hij kans maakt tegen Verhoeven. Na het noemen van de zwakke punten van zijn Nederlandse tegenstander, kwam hij met een compliment én een waarschuwing. "Meestal nadat hij is neergeslagen, staat hij weer op alsof hij een andere diersoort is, de donkere kant komt dan naar boven. Erg indrukwekkend. Maar ook daar ben ik klaar voor."

Strijdplan

De Rus ging verder nog uitgebreid in op 'Rico's zwaktes' en deed zijn strijdplan uit de doeken, waarbij hij liet weten dat hij een enorm hoog tempo zal aanhouden, waardoor Verhoeven ‘geen moment krijgt om op adem te komen’.

"Nou dat zou een keer fijn zijn", reageerde Verhoeven lachend op de uitspraken van zijn tegenstander. "In heel veel andere wedstrijden heb ik dat wel gehad", zo voegde de Nederlander eraan toe in gesprek met De Telegraaf.

Verhoeven ging nog verder in op de flinke taal van zijn tegenstander. Hij is er erg koeltjes onder. " Ik ben klaar voor het hoge tempo, ik heb er zin in en het zou heel raar zijn als hij zijn gameplan aan de voorkant al laat weten, om vervolgens helemaal wat anders te gaan doen. Maar ook dan is het goed. Ik ben overal klaar voor. Ik heb er vooral heel veel zin in. Als hij denkt dat hij harder en méér kan werken dan ik, dan mag hij dat bewijzen. Dan gaan we dat 14 juni zien."

Geen bluf

Maar de Nederlander denkt niet dat zijn Russische tegenstander onzin uitkraamt. "Vakhitov geeft absoluut niet het gevoel dat hij bluft. Ik ben ervan overtuigd dat hij denkt dat hij zeker met zijn visie, zijn talent, zijn snelheid én zijn uithoudingsvermogen, deze wedstrijd kan gaan winnen. Maar dan gaat 'ie toch van een koude kermis terugkomen. Want dat hebben er uiteraard meer gedacht en geprobeerd. Het is zeker een uitdaging, maar ik heb deze jongen ook geen moment onderschat. Ik ben volledig gefocust op wat ik moet doen."

Mobiliteit en werktempo

Vakhitov denkt Verhoeven te zullen overklassen met zijn mobiliteit en werktempo. " Het is logisch dat iemand die lichter en sneller is, een hoger werktempo hanteert dan een zwaargewicht. Dus alles wat hij zegt, dat klopt en kan ik alleen maar beamen", zo oppert Verhoeven. "Ik ben een vrachtwagen. En een vrachtwagen is niet zo snel als een personenauto. Dat zijn zeker de feiten."

Desondanks heeft het zijn van een vrachtwagen zo zijn voordelen volgens Verhoeven. " Op het moment dat ik hem ráák… Die impact is hij niet gewend. Die heeft hij nog nooit gevoeld en dat gaat hem zwaar tegenvallen. In die zin zal hij zichzelf zeker overschatten en denk ik dat hij de hele situatie, juist een beetje ónderschat."

Verhoeven en Vakhitov zullen het op 14 juni tegen elkaar opnemen tijdens Glory 100.