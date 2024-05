Geschokte reacties op transformatie Jake Paul: 'Hij eet te veel cheeseburgers'

Jake Paul heeft in een video zijn lichaam laten zien in voorbereiding op zijn gevecht tegen Mike Tyson. Fans reageren geschokt. Paul zou veel te zwaar zijn voor zijn lengte en te veel cheeseburgers eten.

"Zwaargewicht Paul is hier", luidt de aankondiging bij de video van de YouTube-vechter. Hij staat in een fotostudio, en in die belichting is het fysiek van Paul goed te zien. Hij is flink aangekomen in aanloop naar zijn spraakmakende gevecht met de dertig jaar oudere Mike Tyson.

Fans reageren geschrokken in de reacties op Instagram. "Weten we zeker dat dit gezond is voor Jake", wordt bijvoorbeeld gereageerd. "Hij is te veel aangekomen, en niet op een goede manier", is een andere reactie. Paul zou volgens de reacties "te veel cheeseburgers gegeten hebben." Er worden dan ook GIF-video's van McDonald's burgers gedeeld in de reacties.

Bizar plan

Als we de Amerikaanse bokser moeten geloven hoort het allemaal bij zijn plan. "Normaal gesproken vecht ik rond de 90 kilogram en loop ik er buiten trainingen om rond de 95 kilogram bij. Het is gek dat ik nu 104 weeg. Maar na mijn laatste gevecht ben ik gewoon zoveel mogelijk gaan eten en mijn lichaam blijkt dit gewicht goed aan te kunnen", zei hij eerder in zijn podcast.

Hij wil zelfs blijven aankomen tot 110 kilogram, om dan vervolgens vlak voor het gevecht weer af te vallen naar 99 kilogram. "Ik ben nog aan het groeien. Door tijdens mijn trainingskamp op zo'n hoog gewicht te trainen, is het net alsof ik de hele tijd met een extra vest van negen kilogram aan heb getraind. Daardoor zullen mijn spieren veel sterker worden en zal mijn snelheid er niet onder lijden", is de beredenering van Paul. Het eerste deel van zijn plan lijkt in ieder geval te gaan slagen.

Jutta Leerdam

Hoewel de meningen onder fans verdeeld zijn over het veranderde lichaam van Paul, zal zijn vriendin Jutta Leerdam hem nog steeds perfect vinden. Andersom is dat zeker het geval. Op de laatste foto's van de Nederlandse schaatsster reageerde Paul "Je bent perfect". Ook lieten de twee elkaar via sociale media weten hoe erg ze elkaar missen. Leerdam is namelijk weer in Nederland, terwijl Paul op zijn landgoed in Puerto Rico traint.