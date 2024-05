Rico Verhoeven is wél positief over bekritiseerde boksers als Jake Paul: 'Ze doen het geweldig'

Rico Verhoeven is blij met de ontwikkeling van het hedendaagse kickboksen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor de sport, en dat komt onder andere door de populariteit van YouTube-boksers en MMA.

"Vergeleken met tien jaar geleden is kickboksen mainstream geworden", vertelt Verhoeven in een interview met Glory. En dat is volgens de wereldkampioen een positieve ontwikkeling. "Dat is het beste eraan. Ik geloof dat iedere vechter die in de ring stapt de erkenning krijgt die hij verdient."

Mooi en zwaar

"De media-aandacht, de interviews, de fotoshoots. Het is mooi en het kan zwaar zijn, maar het is onderdeel van alles. En een van de redenen waarom kickboksen is waar het nu is", vervolgt Verhoeven. "Tien jaar geleden was deze aandacht er nog niet."

YouTube-vechters

Verhoeven ziet ook dat de sport online meer begint te leven. Dat ziet hij als iets positiefs. "YouTube-boksers, MMA en kickboksen doen het geweldig en krijgen er wereldwijd veel fans bij. Maak er een grote puzzel van en het zorgt ervoor dat iedereen enthousiast raakt over vechtsport." Een van de bekendste YouTube-boksers is de Amerikaanse Jake Paul, de vriend van schaatsster Jutta Leerdam.

Niet goed voor de sport

Toch is er ook kritiek van uit de vechtsport op YouTube-vechters. Zo sprak MMA-vechter Conor McGregor zich uit over Jake Paul. McGregor was juist niet blij met de manier waarop hij online aandacht trekt. "Dit is niet goed voor de sport", zegt hij tegen SiriusXM. "Ik wil tegen de jonge atleten die nu opkomen zeggen: word geen YouTube-vechter. Ga voor wereldtitels en de Olympische Spelen. Dat is hoe je jouw naam in de geschiedenisboeken krijgt."

Likes en geld

"Je krijgt misschien wel wat likes voor dit soort kleine gevechtjes, maar je hebt er niks aan", vervolgde McGregor. "Het is hol. Je kan er geld aan verdienen, maar het is leeg. En ik zie een trend bij jonge vechters die niet eens willen vechten in de amateurscene of zich omhoog vechten naar een nationale titel."

Ook Verhoeven krijgt weleens het verwijt dat het vooral om geld draait. "Mensen zeggen dat ik het voor het geld doe. Het geld is leuk, maar de uitdagingen zijn veel leuker", zegt de 35-jarige kickbokser. Hij sluit een crossover met een andere sport dan ook niet uit. "Ik sta er voor open om een andere sport te beoefenen. Maar kom dan ook naar mijn sport en dan doen we letterlijk een crossoverfight. Ik houd van uitdagingen."