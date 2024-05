Jake Paul zoekt iemand (niet vriendin Jutta Leerdam) en schakelt 'internetdetectives' in: 'Het breekt mijn hart'

Jake Paul is op zoek naar iemand. De vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam heeft op TikTok een video gepost met als bijschrift: 'Detectives van internet, jullie moeten me helpen.'

De Amerikaan, die zich voorbereidt op het boksgevecht tegen de dertig jaar oudere levende legende Mike Tyson, post een video van een bezoekje dat hij bracht aan een of andere loods. Bij de ingang van de roldeur staat een beveiliger. De man maakt een beweging met zijn hand, als begroeting. Paul schaamt zich ervoor dat hij het gebaar niet zag en daardoor er ook geen reactie op gaf.

Het breekt mijn hart

"This guy goes to dab me up", zegt Paul, de jongere broer van Logan Paul. Oftewel: "Die gast wil me begroeten." Maar, zo legt de vlogger en bokser uit, op dat moment was Paul aan het rommelen met zijn armbandje. Daardoor mist hij het gebaar van de man. Ook maakt Paul daardoor een schuddend gebaar met zijn duim, waarin je zelfs een afkeurende of afwerende beweging richting de man kan zien.

"Het breekt mijn hart als ik dit zie!", zegt hij overdreven dramatisch. "Ik liet hem zitten! Jullie moeten me helpen met hem vinden. Dan zorg ik dat hij naar Puerto Rico vliegt en dan geef ik hem de 'dab' die hij verdient."

Jutta Leerdam op Puerto Rico

Dat Paul het eiland Puerto Rico noemt is niet zo gek: hij heeft daar een fraai en groot landgoed. Leerdam was daar na het schaatsseizoen dik een maand te gast. Daar hoefde haar training niet onder te leiden, want Paul heeft allerlei faciliteiten aangelegd.

Ook bouwde Leerdam daar een warme band op met Pauls hond, Thor. En ze haalde de banden met haar Amerikaanse schoonfamilie aan. Logan Paul onthulde bijvoorbeeld dat zijn partner een babymeisje krijgt. Leerdam was bij die 'reveal party' te gast.