Broer van Jake Paul sleept topbokser Ryan Garcia voor de rechter: 'Zijn val moet bestudeerd worden'

Jake Paul, vriend van Jutta Leerdam, staat geregeld in het middelpunt door onder andere zijn aankomende gevecht met Mike Tyson. Zijn broer Logan Paul heeft nu topbokser Ryan Garcia aangeklaagd, terwijl Garcia onlangs nog bij Jake Paul in zijn podcast te gast was.

Op Instagram plaatste Logan Paul een bericht waarin hij de aanklacht tegen de Amerikaanse bokser Ryan Garcia toont. De aanklacht kwam vanuit zijn bedrijf Prime Hydration, een sportdrank waarmee de YouTuber eind 2023 een omzet van meer dan 1,3 miljard dollar behaalde. Recentelijk haalde Prime zelfs het bekende Gatorade in als bestverkochte sportdrank bij Walmart.

In zijn Instagram bericht suggereert Logan Paul dat zijn bedrijf het slachtoffer is van een lastercampagne, omdat zij een bedreiging zijn voor de bestaande sportdranken. "Prime is de meest revolutionaire sportdrank ooit en onze concurrenten voelen de druk", aldus de broer van Jake Paul op Instagram. Daarnaast zegt hij dat er leugens worden verspreid over Prime, en de eerste die hij aanklaagt is Ryan Garcia.

In 2023 werd Prime zelf aangeklaagd omdat de dranken PFAS-stoffen bevatten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Onderaan zijn bericht haalt Logan Paul nog een keer uit naar Ryan Garcia door er neer te zetten: "P.S. Ryan Garcia denk dat de aarde plat is, P.S.S. Ryan Garcia testte positief op een prestatiedrug."

Raar gedrag

Dat Logan Paul het niet kan vinden met Ryan Garcia, weerhoudt zijn broertje Jake Paul er niet van om de bokser uit te nodigen voor zijn podcast. In deze aflevering werd Jake Paul nog uitgelachen door Garcia omdat hij denkt dat hij Mike Tyson kan verslaan. Waarop Garcia antwoordde met: "Hij denkt dat hij Mike Tyson kan verslaan, hoe f*cking dom ben je?"

Ryan Garcia komt vaker in opspraak. Zo vertelde hij dat hij in aanloop naar zijn gewonnen gevecht met Devin Haney elke dag had gerookt en gedronken. Daarnaast hebben we de bokser ook eens een biertje achterover zien slaan tijdens een weegmoment.