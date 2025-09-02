Het Glory-tijdperk van Tyjani Beztati zit er op. De Amsterdammer, jarenlang hét gezicht van de lightweight-divisie, kiest voor een nieuwe uitdaging in MMA. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt de zesvoudig wereldkampioen open over zijn frustraties, zijn netwerk in Dagestan en zijn droom om UFC-kampioen te worden.

“Eigenlijk zou ik al stoppen toen Maurice Hols, de vorige general manager, er nog was. Ik had een gesprek met hem, hij had een mooi plan", zo weet Beztati nog. "Anderhalve maand later ging hij weg. Toen had ik mijn handtekening al gezet en moest ik dat contract afmaken. Dus ik zou toen al eigenlijk weggaan. Begin dit jaar dacht ik: ze gaan zich meer focussen op de heavyweights, nu is het tijd om de volgende stap te nemen.”

Die focus op zwaargewichten, met het Last Heavyweight Standing-toernooi als speerpunt, gaf voor Beztati de doorslag. “Voor iedereen die geen zwaargewicht is, is het moeilijk om een legacy te bouwen nu.”

Jongste vechter ooit

Beztati brak als tiener door en werd de jongste vechter ooit die bij Glory tekende. “Ik ben de jongste getekende ooit, de eerste kampioen met Marokkaanse roots, de jongste kampioen, de vechter met de meeste wins in de lightweight-divisie. Ik heb veel bereikt. Maar er is een tijd van komen en gaan. Dit is voor mij een nieuwe start.”

Ook op welterweight liet hij zich zien, onder meer tegen Chico Kwasi. “Ik denk niet dat ik iets onvoltooid achterlaat. Ik heb mijn doel bereikt: wereldkampioen worden. En dat zes keer.”

Overstap naar MMA

De overstap naar MMA is doordacht. “Ik train serieus sinds december. Maar eigenlijk ben ik al bezig sinds 2019, af en aan. In Liverpool getraind met UFC- en PFL-jongens. Nu train ik vijf keer per week op de grond. Ik heb een vaste jiu-jitsu trainer, Henk Heneweer. Daarnaast train ik bij Combat Brothers, en één keer per week bij Joey Berkenbos.”

Zijn strategie is helder: rustig opbouwen. “Het gaat er nu niet om dat ik gelijk voor de leeuwen gegooid word. Ik kijk naar het grotere plaatje en dat is uiteindelijk UFC-kampioen worden, inshallah.”

Op naar Dagestan?

Binnen de MMA-wereld gaat vaak de grap rond, populair gemaakt door UFC-kampioen Islam Makhachev: “Send him 2–3 years Dagestan and forget.” Daarmee wordt bedoeld dat je pas een complete MMA-vechter wordt na jarenlange zware worsteltrainingen in Dagestan, een autonome republiek in Russisch grondgebied.

Beztati lacht, maar neemt het serieus. “Ik heb de ingang naar Dagestan al. Een jongen uit mijn netwerk traint bij het team van Khabib. Hij zei: je bent altijd welkom. Ik heb connecties wereldwijd en dat helpt enorm. Ik ben dankbaar dat kickboksen me dat netwerk heeft gegeven.”

MMA-debuut in aantocht

Zijn MMA-debuut wordt deze week bekendgemaakt bij een lokale organisatie. “Eerst lokaal, even proeven en record bouwen. Ik wil een organisatie die me helpt in die reis, niet direct voor de leeuwen gegooid worden.”

Plannen voor UFC?

En de UFC? “Ik pin er nog geen tijd aan vast, alles gaat lopen hoe het loopt, ik heb ook geen haast erbij. Maar dat ik er ga komen is zeker, in shaa Allah (als God het wil, red.). Het is een hele sterke divisie daar in de UFC, ook allround. Alleen staand niet op m’n niveau, vind ik persoonlijk.”

Beztati sluit af met vertrouwen: “Een nieuw hoofdstuk, nieuwe energie. Eerst die overstap maken, ervaring opbouwen en daarna jagen op de top. Dat is mijn focus nu.”