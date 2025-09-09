Weer verlaat een prominente kickbokser de bond Glory. Ditmaal keert Mohamed Touchassie de organisatie de rug toe. Het middengewicht debuteerde in 2023 bij de bond. Daarvoor was hij kampioen in het weltergewicht bij de bond Enfusion.

De 23-jarige vechter uit Den Haag laat tegenover Vechtsportinfo weten dat hij geen vechtpartij kreeg aangeboden voor Glory 104, in oktober 2025. Al langer was hij ontevreden over het beleid bij Glory. Zo vindt hij, en daarin staat hij volgens de site niet alleen, dat er een te grote nadruk ligt op de categorie zwaargewicht.

Glory 104

Dinsdag maakte Glory het programma bekend voor avondje 104, op 11 oktober in Ahoy, Rotterdam. Sergej Braun vecht tegen Iliass Hammouche, terwijl Touchassie al diverse keren heeft aangegeven tegen Braun te willen knokken.

Touchassie is de volgende vechter van SB Gym dat Glory verlaat, nadat eerder al voormalig lichtzwaargewicht-kampioen Donegi Abena de organisatie vaarwel zei.

Tyjani Beztati

Eerder in september scheidden de wegen van Glory en Tyjani Beztati (27). Na een geweldig succesvolle periode als kickbokser bij Glory is de in Amsterdam geboren Beztati tegenwoordig een MMA-vechter. Nu is ook bekend bij welke bond: Levels Fight League (LFL).

Eerder legde Beztati tegenover Sportnieuws.nl uit waarom hij de tijd rijp vond om te vertrekken bij Glory. "Eigenlijk zou ik al stoppen toen Maurice Hols, de vorige general manager, er nog was. Ik had een gesprek met hem, hij had een mooi plan", zo weet Beztati nog.

"Anderhalve maand later ging hij weg. Toen had ik mijn handtekening al gezet en moest ik dat contract afmaken. Dus ik zou toen al eigenlijk weggaan. Begin dit jaar dacht ik: ze gaan zich meer focussen op de heavyweights, nu is het tijd om de volgende stap te nemen."

Glory 104

Kickboksorganisatie Glory heeft het volledige programma van Glory 104 bekendgemaakt. Op 11 oktober is Rotterdam Ahoy weer gastheer voor een aantal grote partijen. Zo keert Levi Rigters terug in de ring en is er het spectaculaire titelgevecht in het lichtzwaargewicht tussen Bahram Rajabzadeh en Tarik Khbabez.

Rigters kende tijdens Glory 103 een droomavond, toen hij zijn partij tegen Ben Saddik op spectactulaire wijze wist te winnen met een knock-out. Doormiddel van draaitrap op de lever kreeg hij de Marokkaanse Belg op de knieën. In Rotterdam neemt Rigters het op tegen de Asadulla Nasipov. De Rus heeft prima statistieken met twee verliezen en twaalf overwinningen, waaronder vijf met een KO.