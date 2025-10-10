Kickbokser Levi Rigters werd afgelopen zomer met de dood bedreigd. Binnenkort zal hij de verantwoordelijke voor het dreigement in de ogen kunnen aankijken. Voor de 30-jarige is er dan geen kwaad bloed. "Dit wil je zo min mogelijk persoonlijk nemen."

Eind augustus werd Nabil Khabchab gefilmd na afloop van de partij tussen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik tijdens Glory 103. Op de beelden is te zien dat de Amersfoortse Marokkaan schreeuwde richting de winnaar van het duel. "Wholla, als ik tegen Levi ga, maak ik hem dood”, waren de woorden van Khachab.

Zaterdag kunnen de twee elkaar treffen tijdens Glory 104 in Ahoy. Als beide zwaargewichten hun eerste ronde succesvol doorkomen, staan ze een paar uur later tegenover elkaar in de ring in de finale. Rigters maakt zich geen zorgen om die mogelijke ontmoeting.

"Ik neem dit niet persoonlijk", zegt de kickbokser tegen De Telegraaf over de doodsbedreiging. Het gebeurde nadat Rigters zijn tegenstander Ben Saddik een genadeloze trap op zijn lever gaf. "Kijk, Nabil en Jamal zijn vrienden. Hij zag dit gebeuren en reageerde emotioneel."

'Iemand dood maken is niet mijn stijl'

"Ik snap hem ook wel. Hij is gewoon boos", vervolgt de Nederlander. "Jamal is ook zijn trainingspartner en die gaat knock-out. Ik zie dit ook niet als een bedreiging. Het wordt ook al heel vaak gezegd door andere vechters, maar dit wil je zo min mogelijk persoonlijk nemen. Ik zal dat zelf trouwens nooit zo zeggen. Iemand dood maken is niet echt mijn stijl."

Glory 104

Glory 104 bestaat uit een viermanstoernooi bij de zwaargewichten. Rigters is één van de deelnemers. Hij strijdt in de halve finale tegen Asasdulla Nasipov, terwijl de andere halve eindstrijd tussen Sofian Laïdouni en Khachab gaat.

Voor de winnaar van het minitoernooi staat er een mooie beloning te wachten: een plek bij het achtmanstoernooi Last Heavyweight Standing in december. De winnaar van dat toernooi lijkt het in 2026 op te mogen nemen tegen Rico Verhoeven, in een poging hem van de troon te stoten. Verhoeven is al ruim twaalf jaar de ongeslagen wereldkampioen bij de zwaargewichten.