Nederlandse bokstalenten ervaren lastige uitdaging: 'Het is soms heel moeilijk'

Maandag vinden de finales van de Eindhoven Box Cup plaats, waar twee overgebleven boksers van TeamNL strijden voor de winst. In gesprek met Sportnieuws.nl vertellen zij openhartig over de uitdaging die zij ervaren om balans te vinden in het combineren van hun profcarrière met werk.

Gabriella Weerheim en Finn Bos staan namens Nederland maandag in de finale van het jaarlijkse toernooi, na een sterke halve finale op zondag. De wedstrijden begonnen op vrijdag, dus de vermoeidheid slaat inmiddels wel toe. "Ik heb wat lichte spierpijn, maar dat heeft iedereen," vertelt Bos in gesprek met deze site.

Zo kijk je live naar de Eindhoven Box Cup met Nederlandse toptalenten Twee Nederlandse topboksers van TeamNL zullen maandag hun kunsten op het hoogste niveau vertonen tijdens de finales van de Eindhoven Box Cup. 300 atleten uit 24 verschillende landen zijn naar Eindhoven afgereisd voor het prestigieuze boksevenement.

'Juiste balans vinden'

De bokser woont inmiddels zes jaar in Nederland en begon pas vijf jaar geleden met boksen. "Ik kom uit Trinidad en Tobago, waar mijn ouders nog steeds wonen. Ik ben naar Nederland gekomen om Wiskunde te studeren." Die studie combineren met een bokscarrière is niet makkelijk. "Het is heel moeilijk, maar ik probeer de juiste balans te vinden."

Weerheim herkent zich in het verhaal van haar teamgenoot. De twintigjarige boksster rondde afgelopen jaar een koksopleiding af en werkt momenteel drie dagen per week in een restaurant dat gespecialiseerd is in vlees. "Gelukkig is mijn werkgever heel meegaand," zegt ze. "Daardoor kan ik vrij krijgen als ik op een toernooi of trainingskamp ben. Het is wel zwaar om het te combineren, want ik train ook elke dag."

Toptalent TeamNL woest na 'bestolen' overwinning: 'Ik ben flink besodemieterd' Kian Terwint hoopte dit pinksterweekend hoge ogen te gooien met zijn debuut bij de Eindhoven Box Cup, maar kwam van een koude kermis thuis. Het 19-jarige toptalent uit Limburg verloor zijn partij tegen de Zweedse Nebil Ibrahim op basis van een gedeelde jurybeslissing en was het daar zelf allesbehalve mee eens, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Steun van werkgever

Mahmoud al Chabtun strandde zondag in de halve finales, maar keek toch tevreden terug. "Ik stond tegenover een sterke tegenstander. Juist van zulke gevechten leer ik veel." De Libiër werkt bij een databedrijf en is dankbaar voor de steun van zijn werkgever. "Ze geven me vrij op belangrijke dagen, dat helpt enorm."

De combinatie van werk en topsport blijft uitdagend. "Het is soms wel heel moeilijk. Laatst was ik vijftien dagen op trainingskamp. Dat is lastig te combineren, zeker in een vakantieperiode waarin mijn collega's ook met verlof zijn. Maar mijn werkgever ziet hoe serieus ik hiermee bezig ben, en daar steunen ze mij in."

Topboksers TeamNL laten zich uit over genderrel veelbesproken vechter: 'Dat zegt genoeg, toch?' Dit pinksterweekend is de internationale bokstop afgereisd naar Eindhoven voor de Box Cup. Grote afwezige is Imane Khelif. De olympisch kampioene zou aanvankelijk wel deelnemen aan het evenement, totdat er een verplichte gendertest werd ingevoerd. Atleten van TeamNL vinden het jammer dat de Algerijnse er niet bij is.

Uitzondering

Een vreemde eend in de bijt in dit opzicht is het jonge toptalent Kian Terwint. De Limburger wordt gezien als een van de grootste beloftes van het Nederlandse boksen. In tegenstelling tot veel anderen hoeft hij zijn sport niet te combineren met werk of school. "Ik kreeg een paar jaar geleden vrijstelling van de leerplicht, zodat ik me volledig op het boksen kan richten. Mijn leven bestaat nu elke dag uit boksen."

Veelbesproken bokskampioene neemt drastisch besluit voor Box Cup in Eindhoven, burgemeester stuurt brief De veelbesproken Olympisch kampioene boksen Imane Khelif zal niet meedoen aan de Box Cup in Eindhoven. De Algerijnse skipt het prestigieuze bokstoernooi omdat de World Boxing associatie geslachtstesten bij deelname heeft aangekondigd.

Populariteit

Het zou de Nederlandse topboksers wellicht helpen als de sport in eigen land populairder wordt. Volgens hen is boksen in Nederland nog altijd vrij klein. Bos legt uit: "Dat bestaat bijna niet in Nederland. Kickboksen is hier veel populairder. Dat is wel jammer, maar ik heb het gevoel dat het aan het groeien is. Bij gala’s zie je bijvoorbeeld steeds meer mensen komen."