Glory-kampioen neemt het op voor rivaal: ‘Hij verdient het zeker’

De Nederlandse welterweight-kampioen Chico Kwasi verblijft momenteel in Miami voor een nieuw titelgevecht tegen zijn geduchte rivaal Tyjani Beztati. Beztati is niet de enige tegen wie Kwasi zijn titel op korte termijn hoopt te verdedigen, zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl: "Dan heb ik iedereen verslagen die er toe doet."

De 27-jarige kickbokser is inmiddels al een jaar in het bezit van zijn titel, die hij twee keer met succes verdedigde. In oktober 2024 eindigde het gevecht tegen Beztati in een gelijkspel, waardoor Kwasi zijn titel behield. Afgelopen februari had de Purmerender geen enkele moeite met de Bulgaar Teodor Hristov.

Rematch

Na het gelijkspel tegen Beztati vroegen beide kickboksers direct om een rematch. Hoewel die langer op zich liet wachten dan verwacht, komt het gevecht er nu toch: op 1 mei (de nacht van 1 op 2 mei in Nederland) nemen de rivalen het in Miami opnieuw tegen elkaar op tijdens Glory Underground, in een strijd om de titel.

Eerder gaf Kwasi in gesprek met Sportnieuws.nl aan een stap naar het middengewicht, een divisie hoger, wel te zien zitten. Alhoewel hij daar nu misschien toch iets minder enthousiast over lijkt: “Als ik de partij tegen Beztati win, dan heb ik eigenlijk iedereen die er een beetje toe doet in deze divisie verslagen, zo zie ik het althans.”

“Maar ik kan nog altijd een rematch tegen iemand doen, ik vind dat Endy Semeleer bijvoorbeeld wel een rematch verdient,” gaat hij verder. Kwasi veroverde de titel een jaar geleden van Semeleer, niet veel later won ook Beztati van de oud-kampioen tijdens zijn debuut in de welterweight-divisie. “Hij heeft eerder drie keer zijn titel verdedigt dus hij is een waardige tegenstander en verdient het zeker,” licht Kwasi verder toe.

Stap hogerop

Mocht de Purmerender de stap naar een hogere gewichtsklasse zetten, dan ziet hij een gevecht tegen Donovan Wisse of Michael Boapeah wel zitten. Maar de stap naar deze divisie is volgens hem nog allerminst zeker: “Het ligt aan heel veel dingen, zoals mijn contract. Bovendien sta ik voor een veel groter nadeel als ik omhoog moet gaan in gewicht, dus ik zou daar dan ook voor geloond moeten worden. Het moet het wel waard zijn.”

Toch is de kickbokser zwaardere tegenstanders wel gewend. Hij heeft namelijk veel gespard tegen zijn broer Fabio Kwasi; een zwaargewicht. “Ik heb veel van hem geleerd en hij heeft me geïnspireerd.” Dat begon overigens al op jonge leeftijd, tot grote ergernis van hun ouders:

“We maakten alles kapot in huis en waren vervelend, of ik was aan het huilen. Toen zei mijn vader op een gegeven moment: ‘Oké, jullie willen de hele dag vechten? Dan ga ik jullie bij een kickboksschool plaatsen.’ Zodat we daar een pak slaag zouden krijgen.”