Rico Verhoeven heeft zijn titel voor de dertiende keer met succes verdedigd bij Glory. The King Of Kickboxing was duidelijk te sterk voor Artem Vakhitov. De Rus kreeg het zichtbaar steeds zwaarder naar mate het gevecht vorderde. Verhoeven wist daar met zijn uitstekende uithoudingsvermogen wel raad mee.

Er was nauwelijks een moment in de wedstrijd dat het er op leek dat Vakhitov de winst naar zich toe zou trekken. De Rus was, zeker in de laatste ronde, voornamelijk aan het verdedigen. Verhoeven had daarentegen zoals altijd genoeg uithoudingsvermogen voor vijf rondes, waardoor de Rus het steeds moeilijker kreeg.

'Kers op de taart'

Verhoeven won dan ook op unanieme jurybeslissing. Elke ronde gingen alle stemmen van de jury naar de Nederlander. "De kers op de taart", zei de wereldkampioen daarover. "Ik wist dat het moeilijk ging worden. Sorry als ik jullie niet het gevecht heb gegeven waarop jullie hoopten. Maar dit was een schaakwedstrijd op het hoogste niveau."

Veel fans hadden liever wat meer spektakel gezien, maar Verhoeven was zo overtuigend dat echte spanning uitbleef. Toch benadrukt hij de kwaliteit van zijn tegenstander. "Deze gast is zo fucking goed. Het is zo moeilijk. Hij raakt je overal op het lichaam. Hij gaat ongetwijfeld weer de light heavyweight-kampioen worden."

'Hoeft niet zo hoog'

De kampioen had zich voorbereid op een hoog tempo van zijn tegenstander: "hij (Vakhitov, red.) is een licht zwaargewicht en hoort snel te zijn, dus ik probeerde wel het tempo hoog te houden en heb dat zelfs misschien iets te veel gedaan. Dat merkte ik aan het einde. Dennis, mijn trainer, zei ook 'het tempo hoeft niet zo hoog'"

4 kilo afgevallen

In zijn voorbereiding ging hij dan ook tot het uiterste om zijn titel te verdedigen. "Ik ben 4 kilo afgevallen voor dit gevecht. Ik heb hard gewerkt aan mijn uithoudingsvermogen om zijn snelheid bij te kunnen houden. Want hij domineert altijd en blijft pushen. Dus ik moest bij blijven of zelf domineren. Ik heb mijn best gedaan."

'Waarom wil iedereen dat ik stop?!'

The King of Kickboxing genoot, los van zijn eigen gevecht, ook van alle andere gevechten tijdens de spectaculaire jubileumeditie van Glory. Tijdens de persconferentie kreeg hij de vraag of hij een eventuele afscheidswedstrijd tegen Badr Hari ziet zitten, mocht hij een einde maken aan zijn carrière. "Waarom wil iedereen dat ik stop," reageerde hij lachend. Waarna hij aangaf dat Hari, als hij een afscheidspartij zal vechten "misschien wel een keer winnend wil eindigen" en het dan dus niet tegen hem moet opnemen.

Dertien keer verdedigd

Het is de dertiende keer dat The King Of Kickboxing zijn titel succesvol heeft verdedigd. De laatste keer dat iemand Verhoeven van zijn troon probeerde te stoten was tijdens Glory Collision 7 afgelopen december. 'De prins' Levi Rigters kreeg de koning wel aan het wankelen met een knockdown, maar het lukte hem niet om de titel te veroveren.

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De fightcard bestond dan ook uit een line-up waar kickboksfans van smulden. De kaart telde liefst vier titelgevechten. Naast Verhoeven en Vakhitov vochten ook Tarik Khbabez en Sergej Maslobojev om de titel in de light heavyweight divisie. In het middengewicht vochten Donovan Wisse en Michael Boapeah om de titel. In de featherweight divisie stonden Petch en Miguel Trindade tegenover elkaar om voor een titelgevecht.