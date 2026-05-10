Rico Verhoeven bokst op 23 mei tegen Oleksandr Usyk. Daarvoor is een mythische plek uitgekozen: de Piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlandse vechtsportkoning zal er worden gesteund door zijn verloofde Naomy van Beem, maar moet ook wat mensen teleurstellen: "Het is geen ideale situatie."

Verhoeven domineerde jarenlang Glory. Daar was hij liefst twaalf jaar lang alleenheerser bij het zwaargewicht. In november vorig jaar besloot hij zijn wereldtitel vacant te stellen en het kickboksen vaarwel te zeggen. In boksen vond hij een nieuw avontuur. Zijn debuut maakt hij meteen op het allerhoogste niveau, tegen de beste man van de planeet.

Die uitdaging gaat Verhoeven niet uit de weg. "Ik ben nooit een gevecht uit de weg gegaan, ik heb nooit een gevecht niet aangenomen. Dus toen ik deze uitdaging zelf geïnitieerd had, dacht ik: let’s go! Het is de grootste uit mijn leven."

Alles moest de voorbije maanden ook wijken voor de voorbereiding. Verhoeven ging op verschillende trainingskampen, sloot zich af van zijn gezin en nam iedere dag het ijsbad. Of zoals hij het noemt: "Het niet comfortabele opzoeken."

Geen kinderen bij gevecht tegen Oleksandr Usyk

In de aanloop naar de kraker moest Verhoeven zijn verloofde Naomy van Beem en (stief)kinderen dus missen. In Egypte zal hij alleen worden bijgestaan door zijn aanstaande vrouw. "De kinderen blijven thuis, want het is natuurlijk gewoon school", beargumenteert de Nederlandse bokser zijn keuze. "Ze willen natuurlijk heel graag mee, maar we hebben besloten dat ze lekker thuisblijven. Het is zo’n gedoe allemaal, zo’n drukte."

Verhoeven ontlast daarmee ook zijn vrouw, die niet de hele tijd op de kinderen hoeft te passen. "Je weet niet wat er allemaal gebeurt, het is geen ideale situatie", erkent hij. "Dan hebben we liever dat ze lekker thuis zijn. Dat is ook vervelend, maar zitten ze wel in een veilige omgeving."

Rico Verhoeven wil statement maken

De laatste weekjes van de voorbereiding staan in het teken van rust en opladen. "Usyk zal ook alles gegeven hebben om de beste versie van hemzelf te zijn. En ik ga laten zien dat ik hier thuishoor."

