Levi Rigters werkt naar rematch toe om eindelijk Rico Verhoeven te verslaan: 'Hoeveel mensen ook zeggen van niet'

Levi Rigters heeft maar één doel voor ogen: Rico Verhoeven verslaan en zo wereldkampioen te worden. En daar is een rematch voor nodig. Om dat te bewerkstelligen, moet hij iedereen verslaan die hij op zijn pad tegenkomt.

En de eerste op dat pad is Jahfarr Wilnis, op 18 mei bij Glory 92. Rigters is er helemaal klaar voor, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Na het laatste toernooi hebben we gelijk doorgepakt", doelt de kickbokser op het achtmanstoernooi van Glory. "Bij de training hebben we de focus gelegd op dingen die beter konden."

Tijdens de Glory Grand Prix nam Rigters het al op tegen Verhoeven. De huidig wereldkampioen was in de finale te sterk. "Dat was de droom", zegt Rigters over het gevecht met Verhoeven. "Daar heb ik jaren voor getraind. Misschien wel in een ander scenario - niet in toernooivorm - maar alsnog. Het was altijd mijn doel om tegen hem te vechten. En om te winnen. Dat is niet gelukt, maar heb er heel veel van geleerd."

De droom: Rico Verhoeven verslaan

Deel één van de droom is voltooid, nu nog winnen van Verhoeven. Rigters is ervan overtuigd dat hij dat kan. "Dat zit altijd al in mijn hoofd. Hoeveel mensen ook zeggen van niet, ik geloof er wél in."

"In mijn hoofd ben ik aan het opbouwen naar de rematch toe", zegt Rigters over zijn komende programma. "Dus elke wedstrijd, ook deze tegen Jahfarr, is heel belangrijk om weer kans te maken op die rematch. Elke wedstrijd denk ik: 'Oké, als ik deze wedstrijd win, krijg ik misschien wel die title shot.'"

Mogelijk niet de optimale voorbereiding

Ook gaat het nog even over de oude gym van Rigters. Hij kent misschien niet de optimale voorbereiding, omdat hij weg is gegaan bij Royal Gym Amsterdam. Daar zegt hij over: "Je komt erachter dat je niet meer op één lijn ligt. Dan probeer je het op te lossen op heel veel verschillende manieren en als dat niet gaat, moet je een heel moeilijke keuze maken. Daar is veel tijd overheen gegaan, maar dat was wel nodig."

Rigters is natuurlijk alsnog volop in training. "Nu doe ik het met een groepje met wie ik al wel trainde. Mijn broer, mijn strength and conditioning trainer, mijn trainingsmaatje. En na deze wedstrijd ga ik kijken of ik naar een andere gym ga."