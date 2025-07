Bokslegende Mike Tyson heeft flink uitgehaald richting Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. Ditmaal niet in de boksring, maar met een enorme weddenschap. De heren, die in november 2024 tegen elkaar boksten, wedden met elkaar op de grootste bokswedstrijd voor vrouwen ooit.

Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, organiseert met zijn bedrijf Most Valuable Promotions (MVP) bokswedstrijden. Vrijdag vond de clash plaats tussenn de Ierse Katie Taylor en de Puerto Ricaanse Amanda Serrano. Net als het geval was bij Tyson versus Paul werd het gevecht gestreamd op Netflix.

Het prijzengeld was 18 miljoen dollar (15 miljoen euro), waarmee dit de grootste bokspartij voor vrouwen ooit kan worden genoemd.

Taylor

Taylor werd na tien zwaarbevochten rondes uitgeroepen tot winnares. De 39-jarige Taylor werd olympisch kampioen in 2012 en was al vijfmaal wereldkampioen. Ze is nu kampioen in het lichtweltergewicht van de bonden WBA, WBC, IBF, WBO, IBO, en The Ring.

Congrats to @KatieTaylor and @Serranosisters on the trilogy fight on Netflix. @jakepaul see you at dinner to collect my million! — Mike Tyson (@MikeTyson) July 12, 2025

Tyson zag dat allemaal al aankomen. Hij wedde met Paul dat Taylor het gevecht zou winnen en kreeg dus gelijk. En de levende bokslegende is niet van plan om Paul te ontzien. "Gefeliciteerd Taylor en Serrano met jullie derde gevecht, ditmaal op Netflix. En Jake Paul: ik zie jou binnenkort bij het diner en dan haal ik mijn 1 miljoen op!"

Geschiedenis

"We hebben drie keer historie geschreven", zei Taylor na afloop. "Het is een privilege om de ring met haar te delen en we zijn voor altijd geschiedenisschrijvers. Mijn naam is voor altijd met die van Amanda verbonden en daar ben ik zo blij om."

Voormalig MMA-vechter Serrano had ondanks het verlies genoten van de bout. "Het was echt een geweldige nacht voor ons vrouwen en ik huil omdat het allemaal door jullie komt", zegt Serrano tegen het publiek. "Jullie steunen ons en dankzij jullie kunnen we onze vaardigheden laten zien."

Jutta Leerdam

Pauls verloofde Leerdam prijst hem voor zijn inzet voor het vrouwenboksen. "Ik hou er echt van dat je deze sterke vrouwen steunt en een all womens card (een boksevenement met alleen maar vrouwen) mogelijk maakt", zei de sprintster.

De inzet van Paul zorgt er volgens Leerdam voor dat de vrouwen financieel een veel sterkere positie hebben. "Van vechters die een paar duizend euro per gevecht krijgen naar boksers die nu via Netflix miljoenen verdienen."