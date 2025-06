Kickbokslegende Badr Hari (40) is met zijn veertien jaar jongere vriendin Eefje Plet op een trip. Het lijkt erop dat zij tijdens hun uitstapje jarig is geweest, want Hari feliciteert haar op zijn social media.

"Mijn felicitaties aan de allerliefste", staat er in een story op het Instagram-account van Hari. In het Engels luidt het: "Congratulations to the loveliest". Daarna volgen drie emoticons: eentje van een hartje, eentje van een tasje en eentje van een hoofdje met feestmuts.

Parijs

Grote kans dat Hari de verjaardag van Plet viert in liefdesstad Parijs. Eerder in de week zette de voormalig kampioen in het zwaargewicht een paar foto's online van zijn verblijf in de hoofdstad van Frankrijk. De Eiffeltoren kon uiteraard niet ontbreken, ook zat hij op een kiekje te bellen en op een andere poseert hij ontspannen in zijn donkere outfit.

Topkickbokser Badr Hari (40) neemt veel jongere vriendin mee op vakantie: 'En of we hebben genoten' Topkickbokser Badr Hari (40) is op vakantie gegaan met Eefje Plet. Het heeft er alle schijn van dat de veertien jaar jongere Plet zijn nieuwe liefde is. Ze zijn daar niet heel expliciet over, al laten ze regelmatig sterke hints achter die daar op wijzen.

Uiterlijk van Badr Hari

In de reacties gaat het dikwijls over hoe Hari er tegenwoordig uitziet. Namelijk slanker en met langer haar dan voorheen, waardoor sommigen hem er nu jonger uit vinden zien dan in de jaren dat hij nog in de ring stapte. Op 7 oktober 2023 vocht Hari zijn meest recente officiële kickbokswedstrijd tijdens Glory 89 in Burgas (Bulgarije) tegen Uku Jürjendal, waarbij hij verloor door technische knock‑out in de tweede ronde.

Gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven is ‘alleen commercieel interessant’ Na het succesvol verdedigen van zijn wereldtitel bij Glory werd Rico Verhoeven direct gevraagd naar zijn volgende tegenstander. Tijdens de persconferentie viel opvallend vaak de naam van Badr Hari. Komt er nog een afsluitende clash tussen de twee zwaargewichten? In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de mogelijkheden én de zin ervan.

Glory

Badr Hari debuteerde bij de bond Glory op 10 december 2016 tegen Rico Verhoeven tijdens Collision 1, een gevecht dat hij verloor door een armblessure. In de jaren daarna keerde hij meerdere keren terug in de ring, maar met weinig succes. Een overwinning op Hesdy Gerges in 2018 werd geschrapt na een dopingovertreding. Daarna verloor hij van Benjamin Adegbuyi, Arkadiusz Wrzosek en Alistair Overeem. Zijn rematch met Wrzosek eindigde in een no-contest, net als het gevecht met Overeem.

Opmerkelijk plan van Rico Verhoeven: niet kickboksen tegen Badr Hari, maar clash in andere sport Wat zijn de plannen van Rico Verhoeven (36) nadat hij bij Glory 100 wederom zijn titel in het zwaargewicht succesvol verdedigde? Komt er misschien een derde clash met Badr Hari? Op televisie liet hij zich daar maandag over uit.

Liefdesleven

Badr Hari heeft een bewogen liefdesleven gekend: van 2006 tot 2011 was hij in een relatie met Chantal Oornink, gevolgd door een romance met Estelle Cruijff (2012–2014), Johan Cruijffs nicht. In 2011 ontmoette hij Daphne Romani, met wie hij in 2016 trouwde en vijf kinderen kreeg.

En nu is hij dus met Eefje Plet, alhoewel de twee daar geen officiële verklaringen over hebben gedaan. Met dit soort uitingen ('De allerliefste') is er echter amper nog een reden om eraan te twijfelen dat de twee een koppel zijn.