Wat zijn de plannen van Rico Verhoeven (36) nadat hij bij Glory 100 wederom zijn titel in het zwaargewicht succesvol verdedigde? Komt er misschien een derde clash met Badr Hari? Op televisie liet hij zich daar maandag over uit.

Verhoeven, 'The king of kickboxing', blijkt keer op keer onverslaanbaar te zijn. Hij heeft nu dertien keer zijn 'belt' in het zwaargewicht verdedigd. Niemand kon hem al die keren kloppen. Aan tafel bij Humberto Tan vertelde Verhoeven over zijn jongste gevecht, tegen Artem Vakhitov.

Stoppen

Een van de onderwerpen was het naderende einde van Verhoevens carrière in de ring. Het verbaast hem dat zoveel mensen naar dat onderwerp vragen. Het lijkt wat hem betreft wel alsof mensen willen dat hij ermee kapt. Maar hij gaat nog wel even door, denkt hij.

Tan werpt daarna de vraag op, tegen wie Verhoeven liever zou knokken: de Engelse bokser Anthony Joshua of de Frans-Kameroense MMA-vechter Francis Ngannou? Dan kiest hij laatstgenoemde. "Omdat hij ook uit een andere sport komt:, legt Verhoeven uit. "Anders zou ik gaan boksen tegen een bokser. En Ngannou is eigenlijk een MMA-vechter. Dan gaan we allebei uit onze andere sport gaan boksen."

Badr Hari

En zou hij nog weleens tegen Badr Hari willen vechten? Daarop kwam een opmerkelijk antwoord. Nog een keer kickboksen tegen 'bad boy' Badr, dat lijkt hem 'niet logisch'. Hij won al tweemaal van de levende legende en in de afgelopen jaren heeft Hari bij Glory geen enkele partij gewonnen.

Maar Verhoeven heeft een ander idee: boksen tegen Hari. "Dat lijkt me wel heel cool. Fit genoeg is hij volgens mij wel. Maar ik weet niet of hij dat wil. Alleen onze handen, wie weet."

Verrassing

Verhoeven heeft vorig jaar een kanaal gelanceerd op YouTube. Rond Glory 100 liet hij zich langdurig volgen voor een vlog. Na zijn zege kwam hij de cameraploeg voor zijn kanaal tegen in de kleedkamer. Hij was al vergeten dat hij eerder op de dag door die lui werd gevolgd.

"Huh wat, YouTube is hier ook nog?", zo reageert de kampioen verbaasd. "Oh mijn God, gasten. Het is voor het eerst dat jullie me ook backstage volgen en de hele dag filmen. Mijn benen doen pijn." Daarna stapt hij in een koel bad om te herstellen.