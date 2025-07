Jamal Ben Saddik is gewoon van de partij bij de Glory Last Heavyweight Standing in augustus. Onlangs werd de Marokkaans-Belgische vechter veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens zijn manager komt zijn deelname echter niet in gevaar.

De 34-jarige Ben Saddik is een van de blikvangers van de Glory Last Heavyweight Standing, waar zwaargewichten verdeeld over meerdere avonden vechten om de titel. Hij verloor de vorige avond van Sofian Laïdouni, toen hij zijn scheen openhaalde met een trap tegen het been van de Fransman. "Dat is enorm balen", sprak een zichtbaar geëmotioneerde Ben Saddik tijden Glory 100 tegen Sportnieuws.nl.

Kickbokser Jamal Ben Saddik moet 'dringend naar ziekenhuis' na gruwelijke blessure, maar: 'Ik sta open voor alles' Jamal Ben Saddik raakte ernstig geblesseerd aan zijn scheenbeen tijdens zijn gevecht met Sofian Laïdouni tijdens Glory 100. Na een minuut moest hij al stoppen van de artsen en vervolgens moest de Marokkaans-Belgische kickbokser met spoed naar het ziekenhuis.

Veroordeling

Inmiddels is Ben Saddik herstellende van de blessure aan zijn scheenbeen. In de tussentijd hoorde hij dat een rechter in België hem veroordeelde tot 40 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk. In België geldt echter een ander strafsysteem dan Nederland. "Wanneer iemand een straf van minder dan 36 maanden krijgt, betekent dit niet automatisch dat die straf volledig in detentie moet worden uitgezeten. Welke vorm hier uiteindelijk voor gekozen wordt, is op dit moment nog onduidelijk", verklaarde zijn management aan deze site.

Topvechter Jamal Ben Saddik door het stof na veroordeling: 'Daar legt hij zich bij neer' Jamal Ben Saddik legt zich neer bij de uitspraak van de rechter in België. De Marokkaans-Belgische vechter kreeg woensdag 40 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk, voor het witwassen van geld. "Hij heeft altijd erkend fouten te hebben gemaakt", laat het managementteam van Ben Saddik weten.

Volgens de NOS zal Ben Saddik zijn straf in 2026 uitzitten, waardoor deelname aan de Last Heavyweight Standing geen gevaar vormt. Ben Saddik moet zich dus nog plaatsen voor de finale-avond van dat toernooi, die in december plaatsvindt. Tijdens het volgende vechtmoment strijden 24 kickboksers, onder wie Ben Saddik, voor een plekje in de play-offs in oktober.

Droomgevecht lonkt

Vanaf augustus stroomt ook Levi Rigters in. De kickbokser verloor in december het wereldtitelgevecht van Rico Verhoeven en vlak daarvoor zijn vader. Ook kampte hij vervolgens met een schouderblessure. In de tussentijd hervond Rigters zijn geluk door zichzelf op te sluiten in een klooster in Almere.

Kickbokser Levi Rigters 'zit er weer lekker in' na pittige periode: 'Mentaal gaat het heel goed' Het gaat goed met kickbokser Levi Rigters. Na een pittige periode voor de Nederlander, vanwege het verlies van zijn vader, voelt hij zich mentaal weer beter. Hij geniet van een avond in het publiek bij Glory 100.

De kans bestaat dat Ben Saddik en Rigters tegenover elkaar staan in de volgende ronde van het Glory-toernooi. De organisatie biedt namelijk fans de kans om op hun favoriete gevecht te stemmen. Ben Saddik en Rigters zijn met afstand de grootste namen die meedoen. "We zijn constant op zoek naar manieren om innovatief te zijn en onze fans een stem te geven door ons te laten weten wat en wie ze in de GLORY-ring willen zien. Dus ik ben nu heel blij dat ze de kans krijgen om ons te laten weten wie ze graag willen zien vechten tijdens GLORY 103", zei Marshall Zelaznik, de grote baas van Glory.