Door menigeen werd Levi Rigters bestempeld als de aangewezen kandidaat om Rico Verhoeven op te volgen als zwaargewichtkampioen bij Glory, maar de afgelopen tijd bleef het opvallend stil rond de kickbokser. Niet zonder reden, zo blijkt. In gesprek met Sportnieuws.nl spreekt de dertigjarige openlijk over twijfels rond zijn toekomst: "Ik train MMA, boksen en natuurlijk ook kickboksen, dus we gaan het zien."

Rigters was kandidaat in het Glory-toernooi Last Heavyweight Standing en won daarin afgelopen zomer van Jamal Ben Saddik na een rake trap in de lever van het Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht. In het viermanstoernooi dat later volgde, won hij van de Rus Asadulla Nasipov, maar verloor diezelfde avond van Sofian Laïdouni, waardoor hij uit het toernooi lag. Toch kreeg Rigters een nieuwe kans in het toernooi via een wildcard, maar besloot uiteindelijk zelf het toernooi te verlaten, waarmee de wereldtitel in het zwaargewicht uit zicht verdween.

"Soms vraagt het leven andere dingen van je en als je er met je koppie niet bij bent, dan heeft het geen nut", motiveert Rigters in gesprek met deze site zijn reden om uit het toernooi te stappen. "Vandaar ben ik er een tijdje uit geweest, maar nu gaat het gelukkig goed. We zijn lekker aan het trainen." Over de aard en inhoud van de situatie wil Rigters verder niets kwijt. Op de vraag wat 'het leven dan van hem vroeg', antwoordt hij cryptisch: "Iets anders dan vechten… Nou ja, vechten op een andere manier."

Vlak nadat Rigters zich had teruggetrokken uit het toernooi, maakte wereldkampioen Rico Verhoeven wereldkundig te stoppen met kickboksen. Rigters, die tweemaal tevergeefs probeerde Verhoeven te onttronen, baalde van dat nieuws. "Er zat altijd ergens nog in mijn achterhoofd dat het bij een derde keer misschien wél zou gebeuren. Dat is altijd mijn doel en droom geweest, dus ergens was het een teleurstelling dat het nooit meer gaat gebeuren."

'Ik gun het hem!'

Uiteindelijk was het Mory Kromah die de vacante wereldtitel in het zwaargewicht veroverde. Een hard gelag voor Rigters, die door velen werd bestempeld als dé opvolger van Rico Verhoeven. Een jaar geleden had hij deze situatie dan ook niet kunnen voorzien: "Je focust altijd op jezelf om kampioen te worden, dus dit had ik zeker niet verwacht."

Toch is Rigters enthousiast over de keuze van zijn voormalig rivaal om te gaan boksen tegen Oleksandr Usyk: "Een hele mooie partij en een hele grote kans voor Rico. Op papier is het heel moeilijk, bijna onmogelijk, maar in onze sport kan alles gebeuren, dus ik gun het hem."

Toekomst

Hoe ver weg de wereldtitel in het zwaargewicht bij Glory momenteel is, vindt Rigters lastig te zeggen. "Ik kan nog niet zeggen wat ik ga doen en wat er gaat gebeuren… Het zit nog steeds in mijn achterhoofd, maar wie weet", onthult het twee meter lange zwaargewicht over zijn twijfels rond de toekomst. "Ik doe van alles, ook veel MMA-trainingen. Ik ben klaar voor wat er komen gaat", vervolgt The Judge, zoals de bijnaam van Rigters luidt.

"Ik train MMA, boksen en natuurlijk ook kickboksen, dus we gaan het zien." Op de vraag hoe groot hij de kans acht dat hij dit jaar nog de wereldtitel verovert, antwoordt de dertigjarige opnieuw cryptisch: "Die droom zit altijd in mijn hoofd, dat zal niet zomaar weggaan. Maar er moeten wel bepaalde dingen kloppen. Als dat niet zo is, dan gebeurt het niet." Wat er dan niet klopt? "Bepaalde dingen."

