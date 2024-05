Tyson Fury en Oleksandr Usyk nog dit jaar weer tegenover elkaar: datum rematch bekend

Oleksandr Usyk bleek halverwege mei te sterk voor Tyson Fury en is nu de titelhouder bij alle boksbonden. Meteen werd duidelijk dat er een rematch zou komen tussen de twee zwaargewichten en die datum is nu bekend.

De rematch tussen Fury en Usyk zal op 21 december van dit jaar zal plaatsvinden. Wederom is Saoedi-Arabië de locatie van het gevecht.

Het vorige gevecht was op veel vlakken historisch. De zwaargewichten in het boksen zijn van oudsher de interessantste vechters, maar daarnaast begonnen Usyk én Fury ongeslagen aan het gevecht. Usyk had bij drie bonden de titel, Fury bij de andere, grootste bond. De winnaar van het gevecht zou de gordels krijgen van alle bonden en daarmee de undisputed kampioen bij de zwaargewichten zijn.

Historisch gevecht tussen Oleksandr Usyk en Tyson Fury

Dat werd uiteindelijk Usyk, de Oekraïner. Hij is de eerste undisputed kampioen sinds Lennox Lewis in 1999, die destijds van Evander Holyfield won.

De 37-jarige vechter versloeg zijn Engelse tegenstander op punten. Na twaalf ronden boksen wezen drie van de vier juryleden Usyk aan als winnaar van het gevecht - ook omdat Fury in de negende ronde een knockdown kreeg. De Engelsman riep na het gevecht dat Usyk voornamelijk had gewonnen, omdat zijn land in oorlog is (en dat onbewust zou helpen in zijn beoordeling).

'Eerst heette het manisch depressief, nu heet het bipolair': promoter keihard voor Tyson Fury Tyson Fury verloor afgelopen weekend zijn wereldtitel in het boksen aan Oleksandr Usyk uit Oekraïne. Fury wees naar Usyks land van afkomst als reden voor zijn nederlaag. Dat schoot bij promoter Frank Warren in het verkeerde keelgat.

'Bipolaire' Tyson Fury

Die woorden kwamen The Gypsy King op veel kritiek te staan. Fury kampte in het verleden met depressiviteit en promoter Frank Warren was niet te beroerd om dat er nog eens bij te halen. Hij noemde Fury 'bipolair' en zei dat dat de nieuwe benaming was voor 'manische depressie'.

Hij gebruikt die woorden, omdat Fury na zijn nederlaag meerdere kussen op het hoofd van Usyk gaf. Dat hij daarna de oorlog in Oekraïne erbij haalde, voelde voor Warren als bipolariteit. "Een paar jaar geleden werd het manisch depressief genoemd, nu heet het bipolair. Het staat allemaal in de gegevens van Fury; de problemen die hij de afgelopen jaren heeft gehad."