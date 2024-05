'Niet eerlijk, pak gewoon je verlies': verbazing over opmerkingen Tyson Fury na nederlaag

Tyson Fury maakte maandagochtend geen vrienden door zijn nederlaag in de boksring tegen Oleksandr Usyk te wijten aan de oorlog in Oekraïne. Oud-kickbokser Remy Bonjasky vindt het niet fair van de Engelsman.

Dat schrijft Bonjasky in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij heeft uitgebreid genoten van de clash tussen Fury en Usyk, maar vond het interview van The Gipsy King na afloop niet fraai. Fury vond dat hij verloren had omdat de jury de oorlog in Usyks land Oekraïne had meegewogen in de split decision win van de Oekraïner.

'Pak je verlies'

'Ik vond het niet fair dat Fury over de oorlog in Oekraïne begon', vindt Bonjasky in zijn column. 'Als hij had gewonnen had hij weer een grote mond gehad en met deze sneer deed hij de prestatie van Usyk, die twintig kilo lichter en veel kleiner is, tekort. Pak je verlies, ga terug naar de tekentafel en ga voor je revanche. Usyk tegen Fury deel 2 lijkt namelijk mij wel terecht. Dat verdient Fury wel, want hij is niet afgedroogd. Het lag héél dicht bij elkaar.'

Levi Rigters

De oud-kampioen keek niet alleen naar het boksgevecht, maar ook naar Glory 92 in Rotterdam Ahoy. Hij zag daar Levi Rigters tot zijn verrassing worstelen met tegenstander Nico Horta. 'Ik was superverbaasd en had nooit verwacht dat hij Levi Rigters zo achteruit zou drukken', analyseerde Bonjasky. 'Het is heel moedig wat Horta deed nadat hij anderhalve week geleden pas wist dat hij tegen de nummer 1 van de ranking zou vechten. Ik ben ook blij dat hij het gedaan heeft, want anders hadden we Levi weer niet zien vechten.'

Niet klaar voor Rico Verhoeven

Rigters was na afloop zelf ook niet blij, zo zei hij tegen deze site. Hij is nog niet klaar voor een titelgevecht met Rico Verhoeven bij de zwaargewichten, vindt ook Bonjasky. 'Dat hij na afloop streng voor zichzelf was, was dan ook terecht. Je kunt wel zeggen dat je klaar bent voor Rico, maar mensen willen daar het bewijs van zien. Op deze manier wil ik hem niet zien tegen Verhoeven dus ik ben het eens met Levi dat er eerst nog een andere partij moet komen.'