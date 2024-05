'Eerst heette het manisch depressief, nu heet het bipolair': promoter keihard voor Tyson Fury

Tyson Fury verloor afgelopen weekend zijn wereldtitel in het boksen aan Oleksandr Usyk uit Oekraïne. Fury wees naar Usyks land van afkomst als reden voor zijn nederlaag. Dat schoot bij promoter Frank Warren in het verkeerde keelgat.

De 35-jarige Fury zei: "Zijn land is in oorlog, dus mensen zijn geneigd om zijn kant te kiezen." Daarmee doelde The Gypsy King op de jury, omdat Usyk het gevecht op punten won. Warren kon totaal niet leven met die uitspraak en noemde Fury 'bipolair'.

De promoter zei tegen TalkSPORT: "Als je op de NHS-site (National Health Service, red.) kijkt naar de symptonen van bipolariteit, komen sommige dingen precies overeen met Fury." Daarbij noemde hij het voorbeeld dat Fury al een paar keer stopte met boksen en een paar maanden later dan terugkomt op die beslissing.

'Eerst heette het manisch depressief'

"Meteen na het gevecht geeft Fury drie kussen op de wang en het voorhoofd van Usyk", ziet Warren. Hij vindt het opvallend dat hij zo positief doet tegen Usyk en daarna zijn thuisland als reden aanwijst voor de zege.

"Een paar jaar geleden werd het manisch depressief genoemd, nu heet het bipolair. Het staat allemaal in de gegevens van Fury; de problemen die hij de afgelopen jaren heeft gehad." Fury leed na zijn eerste wereldtitel aan een zware depressie. En dan sluit Warren toch verrassend positief af: "Tyson is een strijder."

Remy Bonjasky

Ook Remy Bonjasky was het oneens met de woorden van Fury over Oekraïne. Hij zei onder andere in zijn column: 'Als hij had gewonnen had hij weer een grote mond gehad en met deze sneer deed hij de prestatie van Usyk, die twintig kilo lichter en veel kleiner is, tekort. Pak je verlies, ga terug naar de tekentafel en ga voor je revanche. Usyk tegen Fury deel 2 lijkt namelijk mij wel terecht. Dat verdient Fury wel, want hij is niet afgedroogd.'

Rematch tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk

De promoter bevestigde dat er in oktober een rematch komt tussen Fury en Usyk. De Oekraïner is nu in het bezit van alle vier de gordels, oftewel: hij heeft de wereldtitels bij de zwaargewichten bij de grootste vier bonden. De rematch zal in Riyadh zijn, in Saoedi-Arabië.