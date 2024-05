Bokser Tyson Fury gooit twee dagen nadat hij 100 miljoen verdiende thuis de vuilniszakken weg

Tyson Fury verloor afgelopen weekend van Oleksandr Usyk in het boksgevecht met als bijnaam Ring of Fire. Usyk is nu de 'undisputed champion' in het zwaargewicht: de kampioen van alle bonden.

De 35-jarige Fury, oftewel The Gypsy King, hield aan het gevecht tegen de 100 miljoen euro over, blijkt uit inschattingen van Britse media. En een tweede deel van Fury versus Usyk zit alweer in de pijplijn, want beide boksers hebben wel zin in een rematch. Dan komt er dus weer een sloot poen binnen voor Fury, ongeacht of hij wint of verliest.

In het weekend was de bokser uit de regio Manchester nog in Saudi-Arabië voor het gevecht, maar maandag was hij alweer thuis. Het normale leven wachtte weer op hem, zijn partner en hun zeven kinderen. Met zoveel volk in huis barst het elke dag van de troep en afval. Fury verwaarloost ondanks al zijn miljoenen zijn huishoudelijke plichten niet. Dus hij ging met een paar vuilniszakken op pad naar de vuilnisdump, aldus The Sun.

Vuilnis

De Engelse krant lag in de struiken met een telelens en zette Fury op de gevoelige plaat. "De 35-jarige Fury combineerde het weggooien van vuilnis met het voeren van een schijnbaar belangrijk telefoongesprek", aldus de krant. "De voormalige WBC-kampioen droeg een zonnebril om zo zijn blauwe oog te verbergen. Ook had hij een honkbalpetje op, dat hij achterstevoren droeg."

Oorlog

Fury was het (uiteraard) niet eens met zijn nederlaag. Hij meent dat de jury zich liet beïnvloeden door de oorlog in Oekraïne, waardoor Usyk sympathiepunten kreeg. "Wat kun je er aan doen? Het is een van die gekke beslissingen in het boksen", klaagde Fury. "Zijn land is in oorlog, dus mensen kiezen de kant van een land in oorlog."

IBF

Usyk heeft nu de wereldtitel zwaargewicht op zak bij alle bonden: WBC, WBA, IBF en WBO. De laatste die dat flikte was Lennox Lewis in 2000. De IBF-titel raakt Usyk snel kwijt. In juni vecht Filip Hrgovic tegen Daniel Dubois om die titel. Hrgovic had recht op een kampioensgevecht tegen Fury, maar dat kwam er maar niet van. Hij is zijn geduld kwijt, daarom is een andere tegenstander gezocht.