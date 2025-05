UFC-kopstuk verbaast met uitspraken over dopinggebruik: 'Ik wil de oude Alistair Overeem terug!'

Joe Rogan, de invloedrijke host van 'The Joe Rogan Experience' en al jarenlang commentator bij de UFC, heeft opnieuw voor ophef gezorgd met opvallende uitspraken over de huidige staat van het MMA, de populaire mix van vechtsportdisciplines. In zijn podcast blikte hij terug op hoe de sport volgens hem is veranderd sinds de invoering van striktere regels en gebruikte hij de Nederlandse vechter Alistair Overeem als sprekend voorbeeld van wat daarbij verloren zou zijn gegaan.

Volgens Rogan betekende de samenwerking van de UFC met het antidopingagentschap USADA in 2015 een keerpunt. "Toen USADA erbij kwam, smolten de lichamen van de vechters weg", zei hij in gesprek met NFL-ster Aaron Rodgers.

Als voorbeeld noemde hij Overeem in zijn piekjaren. "Hij was 120 kilo, knetterdroog, gespierd en een van de beste strikers op aarde", klonk het lovend. Volgens Rogan werd dat nergens duidelijker dan tijdens het gevecht met Brock Lesnar op UFC 141: "Die had toen helemaal niets te vertellen."

'Geef ze hun doping terug!'

Hoewel hij zijn mening met een knipoog gaf, liet Rogan weinig twijfel bestaan over zijn voorkeur voor vechters. "Ik wil geen dikke zwaargewichten zien", zei hij. "Ik wil de oude Alistair terug. Geef ze hun doping terug! Dat was pas spectaculair", stelt de stand-upcomedian.

Overeem, bijgenaamd 'Ubereem' vanwege zijn indrukwekkende fysiek, versloeg Lesnar overtuigend met een knock-out tijdens UFC 141 in 2011. Kort daarna testte hij positief op verhoogde testosteronwaarden en werd hij negen maanden geschorst, waardoor zijn titelgevecht tegen Junior dos Santos werd geschrapt. Na zijn terugkeer verloor hij twee partijen op rij. Later vocht hij zich nog terug naar een titelgevecht, maar werd in 2016 knock-out geslagen door Stipe Miocic in de eerste ronde.

Joe Rogan zet de verhoudingen op scherp

Rogan heeft geen officiële rol in het beleid van de UFC, maar is als commentator en podcasthost al meer dan twee decennia een van de meest herkenbare gezichten rondom de organisatie. Zijn podcast bereikt wekelijks miljoenen luisteraars en wordt door veel UFC-vechters en -fans gezien als een toonaangevend platform binnen de sport.

Volgende Nederlander maakt naam in UFC

Waar Overeem stond voor pure kracht, doet Reinier de Ridder het met techniek. De Nederlander staat pas sinds november onder contract bij de UFC, maar vecht komende zomer al zijn eerste hoofdpartij tegen voormalig kampioen Robert Whittaker. Eerder maakte hij indruk met zeges op Gerald Meerschaert, Kevin Holland en Bo Nickal. Die laatste versloeg hij overtuigend via TKO, waarna hij Strickland tevergeefs uitdaagde.

De Ridder is een opvallende verschijning in de UFC. Met een achtergrond in judo en Braziliaans jiujitsu vertrouwt hij op souplesse en controle in plaats van brute kracht. Zijn stijl biedt een fris alternatief in een organisatie vol knock-out specialisten en zet hem op koers voor een mogelijk titelgevecht.