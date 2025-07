Kickbokslegende Badr Hari (40) laat zich al tijden niet meer in de ring zien, maar daarbuiten gebeurt er genoeg in het leven van de 'Bad Boy'. Zo reist hij er op los met zijn veel jongere vriendin, Eefje Plet, die 14 jaar minder telt dan de Amsterdamse vechtsportlegende.

Zo af en toe plaatst Plet vakantiekiekjes op Instagram en eind deze week was het weer raak. "Lost summer files", zet ze bij de zogeheten fotodump, oftewel "verloren beelden van de zomer".

Wellicht bedoelt ze ermee dat de foto's niet heel recent zijn gemaakt, maar nog van trips van enige tijd terug zijn. Eind juni waren Hari en Plet bijvoorbeeld nog samen in Parijs.

Citroen en hartje

Deze 'verloren' foto's zijn gemaakt in een waterrijke omgeving. Ook zijn er veel bergen te zien op de achtergrond. Op een van de foto's heeft Hari het toestel in zijn handen genomen en neemt Plet met een gelukkige glimlach achter de in een wit shirt geklede oud-kampioen plaats. Hari reageert overigens op de post met slechts twee emoticons: een citroen en een hartje.

Glory

Het laatste gevecht van Hari was in oktober 2023, tegen Uku Jürjendal. De Letse vechter won, waardoor Hari nog steeds geen enkele partij heeft gewonnen, sinds hij tekende bij de bond Glory. In 2016 vocht Hari voor het eerst bij Glory, tegen Rico Verhoeven. In totaal vocht hij achtmaal bij de bond en hij won geen enkele keer.

Ook werd er een wedstrijd gestaakt (tegen Arkadiusz Wrzosek) omdat het publiek zich misdroeg. En een keer besloot hij vlak voor de bout om niet te vechten, vanwege een aardbeving in Marokko. Daardoor moest ook James McSweeney onverrichter zake naar huis.

Eefje Plet

Hari had van 2012 tot 2014 een relatie met Estelle Cruijff. Daarna kreeg hij opnieuw een relatie met Daphne Romani. Ze kregen drie kinderen: Houda (2012), Ayyah (2016) en Noah (2019). In 2022 gingen ze uit elkaar. In februari 2025 mishandelde Hari Romani tijdens een ruzie, waarvoor hij werd gearresteerd.

Badr Hari leek zijn relatie met Plet te bevestigen op 18 september 2024 via een Instagram-post. In deze post deelde hij een foto van henzelf samen, vergezeld van de tekst: "I loved her and she loved us."