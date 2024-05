Zlatan Ibrahimović heeft boodschap voor Tyson Fury richting gevecht tegen Oleksandr Usyk: 'Schrijf geschiedenis, wij zullen kijken'

Tyson Fury kan voor zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk rekenen op opvallende steun. Voormalig voetbalgrootheid Zlatan Ibrahimović sprak een videoboodschap in voor de Britse bokser.

"Tyson Fury, hoe gaat het? Ik hoop dat je een goede voorbereiding kent. Je ziet er goed uit, je ziet er scherp uit", begint de Zweed zijn bericht. "Geniet van het gevecht, ik ben er vrij zeker van dat je weet wat je te doen staat en ik weet vrij zeker dat je gaat doen wat je altijd hebt gedaan. Geschiedenis schrijven, jezelf zijn, naar binnen gaan om te dansen, ons laten genieten. En het belangrijkste: doe wat je kan, en dat is winnen", sprak Ibrahimović.

De voormalig goalgetter laat weten dat hij het gevecht zal volgen. "Veel plezier en zorg dat je wint, zoals je altijd doet. Schrijf geschiedenis, wij zullen kijken. Pas op jezelf."

Zlatan 🤝 Tyson Fury pic.twitter.com/M8KUhSuN0q — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 16, 2024

Ibrahimović haalde Fury al eens aan toen hij werd geïnterviewd door Piers Morgan. Hij sprak over zijn mentaliteit. "Als ik op het veld stap, voel ik me onaantastbaar, dan voel ik me als God. Alsof ik iedereen die ik tegenkom ga verpletteren. Als je me dan vraagt of ik Tyson Fury kan neerslaan, zeg ik ja. In de ring zou hij me binnen twee seconden knock-out slaan, hij zou me levend opeten. Maar mijn mentaliteit is dat ik hem aan kan", duidde de Zweeds topscorer aller tijden.

Ibrahimović is geen onbekende in de vechtsport. Hij heeft de zwarte band in taekwondo. KSI daagde hem vorige zomer al eens uit voor een wedstrijd. De Zweed heeft daar echter nooit openlijk op gereageerd.

Kopstoot

Fury en Usyk maken zaterdagavond onderling uit wie de undisputed bokskampioen wordt. Beiden verloren ze nog geen officieel gevecht. In aanloop naar de wedstrijd liet John Fury, vader van, zich al van z'n verkeerde kant zien door een kopstoot uit te delen aan iemand uit kamp Usyk. Usyk vertelde juist een indrukwekkend verhaal over de band met zijn vader.