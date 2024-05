Oleksandr Usyk in tranen vanwege emotioneel afscheid van zijn vader: 'Dat zei hij nooit'

Oleksandr Usyk vecht zaterdagavond tegen Tyson Fury om undisputed bokskampioen te worden. De Oekraïener doet het voor zijn vaderland, voor al zijn vrienden in oorlogsgebied en voor zijn familie. Hij gaf de Engelse tabloid Daily Mail een exclusief kijkje in zijn kamp, waar hij traint voor het grote gevecht.

Wat sommige mensen vergeten, is dat Usyk ook olympisch kampioen boksen is. In 2012 won hij goud in de zwaargewichtklasse. Na zijn overwinning sprak hij zijn stervende vader en de woorden die hij toen hoorde, liggen voor altijd in Usyks herinnering. "Toen ik de olympische gouden medaille won, belde ik bij terugkomst in mijn hotelkamer mijn vader", zegt Usyk tegen Daily Mail.

'Dat betekende zo veel voor mij'

"Ik zei dat we gewonnen hadden en feliciteerde mijn vader. Toen zei hij: 'Ook gefeliciteerd zoon, ik hou van jou'. Dat betekende zo veel voor mij. Mijn vader had daarvoor nog nooit gezegd dat hij van me hield", tekent de Engelse krant op uit de mond van de geëmotioneerde 37-jarige bokser. "Ik herinner me dat gesprek en zijn woorden nog steeds. Ik hou het dichtbij m'n hart, want hij stierf een paar dagen later."

Medaille in handen van overleden vader

Usyk was niet op tijd terug in Oekraïne om zijn vader de medaille te kunnen laten zien. Maar hij hoorde wel van zijn familie dat zijn vader klaar was om te sterven toen hij z'n zoon olympisch kampioen zag worden. Usyk vloog vanuit Londen terug naar huis om bij het afscheid van zijn vader te zijn. Daar haalde hij z'n medaille van z'n nek en legde 'm in de handen van zijn inmiddels overleden vader, vlak voor de begrafenis.

Sovjet-Unie

Usyk heeft geleerd van zijn harde, maar liefhebbende vader. "Ik vertel mijn kinderen elke dag dat ik van ze hou, alleen al vanwege die momenten met mijn eigen vader. Zij zijn mijn kracht en ik ben hun kracht. Ik weet wat er gebeurd is met mijn vader. Hij groeide op in de Sovjet-Unie. Veel mensen die in Oekraïne wonen en ouder zijn, praten niet over hun emoties. Ze vertellen hun vrouw, kinderen en man nooit dat ze van ze houden. Mijn vader zei dat ook niet tegen mijn moeder."

Zaterdag 18 mei

Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk wordt zaterdag 18 mei in Saoedi-Arabië gevochten. Rond 00.00 uur 's nachts (zaterdag op zondag) zouden de boksers de ring moeten betreden.