De zoon van een grote popster heeft pijnlijke klappen gekregen. Sean Stewart (45), zoon van rocklegende Rod Stewart (80) ging bij een bokswedstrijd knock out.

Stewart besloot mee te doen aan een evement van Misfits Boxing. Het avondje viel in de categorie 'celebrity boxing', waarbij beroemdheden in de ring komen en de handschoenen aantrekken voor een potje boksen.

Uiteraard gaat daar wel enige training aan vooraf, maar het blijft een hachelijke onderneming, zo ondervond Stewart junior tegen de 18 jaar jongere influencer Brendon Davis, ook bekend als BDave.

KO in 13 seconden

Het op drie na oudste kind van Rod Stewarts acht kinderen ging al na 13 seconden naar de grond. BDave deelde een reeks stoten uit en die waren hem te machtig. Stewart kwam op zijn rug terecht en moest door de referee omhoog worden geholpen. Volgens The Sun was deze knock out de snelste in de geschiedenis van Misfits.

De opbouw richting het gevecht was verhit. Tijdens de weigh-in van vrijdag was er een opstootje tussen de twee. Bewakers moesten Stewart en BDave uit elkaar halen. En toen Stewart junior schijnbaar verwond de ring verliet, was zijn vader Rod er niet om hem op te lappen. Ondanks zijn hoge leeftijd gaf Stewart senior een optreden in Londen. Het gevecht vond plaats in Texas, Verenigde Staten.

Rod Stewart

Rod Stewart, geboren in 1945 in Londen, begon zijn carrière in de jaren 60 bij de bands The Jeff Beck Group en Faces. In de jaren 70 brak hij solo door met hits als Maggie May en Sailing. Zijn rauwe stem en mix van rock, pop en soul maakten hem wereldberoemd.

Stewart verkocht meer dan 250 miljoen platen, won talloze prijzen en bleef decennialang succesvol met albums en tournees wereldwijd. Sailing komt jaarlijks voor in de NPO Radio 2 Top 2000.