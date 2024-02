Almere-fans komen met protestactie: hierom wordt er in minuut 36 geklapt bij duel met Feyenoord

AZ en Ajax spelen zondag de wedstrijd van het weekend tegen elkaar in de Eredivisie. De nummer vier ontvangt de nummer vijf en het gat tussen beide teams is drie punten. Beide ploegen zitten in een moeilijke fase, maar wisten hun laatste wedstrijd te winnen. AZ won bij Fortuna vorige week en Ajax won in Europa van Bodø/Glimt. Bekijk hier de opstellingen van beide ploegen.