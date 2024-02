Sherida Spitse ziet Eredivisie Vrouwen als een martelgang: 'Dat is helemaal niks, dat kan niet'

Sherida Spitse denkt er regelmatig aan om naar de toepcompetities in het vrouwenvoetbal te vertrekken. Zeker als ze in de Eredivisie Vrouwen weer eens op een bijveldje staat en ze totaal niet uitgedaagd wordt. Ze vindt de huidige staat van de Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen soms een martelgang.

Dat zegt de international van de Oranje Leeuwinnen in gesprek met de Telegraaf. Ze is de aanvoerder van Ajax Vrouwen en wordt eigenlijk alleen in de topwedstrijden in de Champions League en als international echt uitgedaagd. Maar ze snapt ook wel waarom de Eredivisie Vrouwen zo matig qua niveau is. "Lang niet alle Eredivisie-clubs kunnen volle bak trainen. Er ontbreken teveel randvoorwaarden. De faciliteiten en de vergoedingen zijn gewoon niet oké.”

'We zijn al een tijdje bezig, he?'

Spitse wilde de ontwikkeling bij haar terugkeer in Nederland vorig jaar echt wel een kans geven. "Maar we zijn al een tijdje bezig met de Vrouwen Eredivisie, hè. Dan stappen AZ en FC Utrecht eruit, dan stappen ze er weer in. Dan denk ik: stap er dan ook goed in! Geef iedereen om te beginnen een contract.”

'Je gaat toch ook niet gratis bij de Albert Heijn werken?'

Want dáár gaat het volgens Spitse vooral om. Dat de meisjes en vrouwen in de Eredivisie fatsoenlijk betaald worden. "Het is ons werk en dan mag je toch op zijn minst minimumloon verwachten? Dat stukje ligt toch echt bij de KNVB, omdat iedere club volgens de licentievoorwaarde slechts vier contractspelers moet hebben. Dat is helemaal niks, dat kan niet. Je gaat toch ook niet gratis bij Albert Heijn werken? Of voor reiskosten? Dat is precies hetzelfde wat veel speelsters in Nederland meemaken.”

'Daar maak ik me boos om'

Wie denkt dat Spitse een geldwolf is die alleen genoegen neemt met gouden bergen, heeft het mis. Het valt volgens de middenvelder allemaal reuze mee wat het kost. "Als je echt wat wil, zoals Ajax, dan zie je uiteindelijk dat het zich uitbetaalt. Kijk hoe goed we het doen in de Champions League. Voor ’Chelsea’ zijn al meer dan 20.000 kaartjes verkocht en we hebben nog een maand te gaan. Kijk, we willen in Nederland van alles. Maar dan moet je onze meiden wel de kans bieden om fullprof te zijn. Dat wordt niet gedaan en daar maak ik me wel een beetje boos om.”