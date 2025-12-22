De wissel van Peter Bosz in de laatste minuut van de wedstrijd tegen FC Utrecht was veelzeggend. Joey Veerman lijkt zijn laatste wedstrijd gespeeld te hebben voor PSV. Fenerbahçe wil betalen, Veerman wil wel verkassen en ook de fans hebben er vrede mee. Het is een transfer die precies op het juiste moment komt. Het is bovendien een transfer die de Volendammer dubbel en dwars verdient.

Joey Veerman werd weleens als een lastige jongen neergezet. Iemand die zijn teleurstelling niet altijd kan verbergen. Dat was misschien binnenskamers zo op het EK, dat was misschien zo na zijn geklapte transfer afgelopen zomer. Maar hoe Veerman zich weer heeft opgericht is noemenswaardig. Hij laat daarmee zien een volwassen speler te zijn. Veerman heeft zich op dat gebied geweldig ontwikkeld.

Veerman is realistisch

De transfer van Fenerbahçe zou volgens velen getuigen van weinig ambitie, maar in werkelijkheid laat het juist realisme zien bij Veerman. Hij wil graag wat anders, een avontuur aangaan en niet alleen in de Eredivisie blijven spelen. Hij is ondertussen 27 en ook hij weet dat dan de keuzes minder worden.

De top van Europa gaat niet komen voor Veerman, dat is al vaker gebleken. De Premier League lonkte, maar dat was wel 'maar' Brentford. Dat zou betekenen: een sportieve uitdaging in de grootste competitie ter wereld, maar geen Europees voetbal. Hetzelfde geldt voor de top uit andere landen als Italië, Duitsland en Spanje. Die komen ook niet voor Veerman, zij zijn ook het EK nog altijd niet vergeten.

Koning worden

Veerman hoeft in zijn keuze geen rekening te houden met Oranje. Bij PSV in de Eredivisie en de Champions League speelt hij zich niet in de kijker bij bondscoach Ronald Koeman voor het WK. Dat zal bij een club als Brentford of Brighton niet anders zijn gezien de concurrentie die hij heeft op zijn positie. Daar valt niet tegenop te voetballen.

Daarbij is de Turkse competitie vele malen groter dan de Nederlandse competitie op het gebied van sfeer en beleving. Het land is totaal voetbalgek en dat gaat herinneringen voor het leven opleveren bij Veerman. Hij kan daar een koning worden met zijn creativiteit in de fysieke competitie. Hij kan daar net zo snel weer afgefakkeld worden, maar dat is hem niet onbekend in Nederland. Daar was hij vaker dan hem lief was onderwerp van kritiek.

Het is hem gegund

Daarbij gaat hij zichzelf, zijn kinderen én kleinkinderen financieel veilig spelen. Ook blijft hij in Turkije nog altijd voor de prijzen spelen met Fenerbahçe én Europees voetbal is vrijwel altijd een zekerheidje. Er ligt een klein addertje onder het gras. De president van Fenerbahçe ligt onder de loep bij justitie en dat zou voor de zoveelste keer roet in het eten kunnen gooien bij Veerman.

Dat zou een enorme domper zijn voor de PSV'er die al vaker pech had op het gebied van transfers. Dan zou je bijna zeggen dat een transfer simpelweg niet mag van het universum. Juist nu het moment perfect is, zou de overstap hem gegund zijn. PSV heeft er vrede mee, Veerman wil graag, Fenerbahçe legt hét bedrag op tafel dat PSV verlangt en de fans zwaaiden hem met veel gelukswensen uit vanuit het uitvak bij FC Utrecht. Alle juiste omstandigheden voor een mooie transfer door de voordeur.

