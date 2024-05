ADO-keeper Nick Marsman schaamt zich: 'Wat er in het uitvak gebeurde, kon niet. Maar wat wij deden ook niet'

Nick Marsman had een vreselijke avond in Rotterdam. Hij kreeg zeven goals om de oren in de wedstrijd Excelsior- ADO Den Haag. Al na 40 minuten had hij vier doelpunten te incasseren, in de tweede helft kwamen daar nog drie bij. Een unicum voor de keeper, maar geen fijne. "Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt."

Een 7-1-nederlaag in de play-offs, dat is niet iets wat je vaak tegen komt. Toch gebeurde het zaterdagavond in Kralingen. Excelsior won met 7-1 en stond na veertig minuten al met 4-0 voor. De ADO-supporters konden het niet meer aanzien en de vlam sloeg in de pan. Mensen liepen het vak al af, anderen vochten met elkaar en even later werd er ook vuurwerk gegooid.

Ongeloof

Naar binnen dus, de kleedkamer in. Daar zat de selectie van ADO dan... "Nog nooit meegemaakt. Ik denk dat we lang genoeg de tijd hadden om het te laten landen. We stonden al met 4-0 achter, dat komt hard aan", vertelt Nick Marsman na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Iedereen zat er gebroken bij, je probeert elkaar nog op te peppen maar ik denk dat iedereen al geknakt was."

ADO was in de eerste wedstrijd nog strijdbaar in Den Haag. Excelsior kwam ook toen vrij snel op een voorsprong van 2-0 maar ADO vocht zich toen in de tweede helft terug. De 2-1 viel en ADO maakte veel kans op de gelijkmaker. Zulke kansen zaten er zaterdagmiddag totaal niet in. Excelsior toonde zich te sterk voor ADO.

Record aantal tegengoals

Zeven doelpunten, zoveel kreeg Marsman nog nooit om de oren. Hij probeerde er nog wat aan te doen, door zijn spelers toe te spreken. Maar het mocht niet baten. "We zouden wat defensiever gaan spelen. De hoop op nog een wonder was wel vervlogen. Dan hoop je dat het allemaal tegen kan houden. Je wil het natuurlijk bij die vier laten, maar dat is niet gelukt."

De onderbreking van zeker een uur heeft daar vast en zeker niet bij geholpen, die veroorzaakt werd door het wangedrag in het uitvak bij ADO Den Haag. Marsman voelde dat al wel aan komen. "Hier en daar hoor je het wel als die goals binnen vallen, het is niet goed wat ze doen. Maar als je ziet wat wij op de mat leggen, dat is ook niet goed."