Excelsior tegen ADO Den Haag stilgelegd: uitfans knokken met elkaar en gooien vuurwerk

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is tegen het einde van de eerste helft gestaakt. Bij de stand van 4-0 gooiden ADO-fans vuurwerk op het veld. Vlak daarvoor had Couhaib Driouech de vierde van de Rotterdamse club gemaakt.

Volgens Rick Kraaijeveld, die voor Sportnieuws.nl present is bij de return van de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie, had een deel van de ADO-aanhang zin om te knokken. "Er is een opstootje", meldt hij. "De fanatieke mannen willen dat iedereen weg gaat. En dat wil een aantal bezoekers niet."

Beelden van het vuurwerk:

ADO-fans uit het vak

Een deel van de ADO-supporters in het uitvak verliet dat vak. Ze rukten op naar de hekken. Vanaf die plek werd vuurwerk naar het veld gesmeten. Stewards snelden ter plekke met brandblussers. Onderwijl rolden Excelsior-fans een spandoek uit met de tekst: "Toen niet, nu niet, nooit niet." Da's een verwijzing naar de finale van de play-offs in 2022, die ontspoorde.

Beelden van onrust in het uitvak met ADO-fans

Relletjes

Excelsior won de heenwedstrijd in Den Haag met 2-1. Toen de Rotterdammers al snel op 3-0 stonden, verliet een deel van de ADO-fans het stadion. Toen er daarna ook nog de hierboven beschreven relletjes ontstonden, stroomde het uitvak leeg. AD schrijft: "Er werden zelfs groen-gele sjaals in de fik gestoken en de supporters haalden een spandoek tevoorschijn met de tekst ‘Trainer zoekt ‘winnende tactiek’, schijt aan spelers en publiek."

De dj probeert de sfeer terug te halen en gooit er een paar stampers in via de speakers. Ondertussen wordt overlegd hoe het verder gaat in het Van Donge & De Roo Stadion. Onze verslaggever meldt: "Het uitvak wordt momenteel leeggeruimd (als dat lukt). Het is rust in Kralingen zodat dit goed kan gebeuren. Na rust wordt er eerst vijf minuten in de oude speelrichting gespeeld, daarna draaien ze om.:"