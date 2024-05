Excelsior in finale play-offs na wangedrag van ADO-aanhang, ME ruimt uitvak leeg

Excelsior heeft zaterdagavond in eigen huis vrij gemakkelijk de finale van de play-offs gehaald. Al voor rust stond het 4-0 voor de Kralingers, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Het was hommeles in het uitvak en er werd vuurwerk op het veld gegooid. Nadat het uitvak was leeggeruimd kregen we een verlengde tweede helft, daarin gebeurde weinig meer. Het werd 7-1 op Woudestein en dat maakt over twee wedstrijden de stand 9-2.

De eerste helft moest en zou hét moment van Troy Parrott, de spits van Excelsior worden. Hij was op stoom en scoorde binnen het half uur drie doelpunten, de één nog mooi dan de ander. Het werd toch een eerste helft die in het teken stond van wat anders: het uitvak van ADO Den Haag. Na de hattrick van Troy Parrot scoorde Couhaib Driouech ook nog eens de 4-0 voor Excelsior en stond ADO echt kansloos achter. Toen kwam het uitvak in actie.

Vuurwerk op het veld

Er onststond een leegloop in het uitvak en mensen onderaan digireerden iedereen naar de uitgang, maar daar was niet iedereen het mee eens. Het werd onrustig in het uitvak en uiteindelijk was iedereen er klaar mee. Er werd vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd in de 43e minuut stilgelegd werd bij een 4-0-stand voor Excelsior. 6-1 over twee wedstrijden dus.

Door de actie met het vuurwerk moest het uitvak ontruimd worden, waardoor de rust direct ingeschakeld werd. Er zou na de rust het restant plus de tweede helft gespeeld worden. Dat alleen als alle supporters van ADO Den Haag retour naar de Hofstad zouden zijn. De rust duurde langer dan gebruikelijk maar uiteindelijk kon het spel weer hervat worden.

Excelsior op rozen

Voor Excelsior was dit een vervelende onderbreking van een heerlijke wedstrijd. Parrott stal de show met zijn hattrick: hij stifte twee keer Nick Marsman en zette met zijn penalty Marsman volledig op het verkeerde been. De man in de punt van de aanval was in vorm. Uiteraard kon de wedstrijd voor Excelsior niet compleet zijn zonder goal van Driouech, hij kon simpel de 4-0 binnen schuiven langs Marsman. Uit niets bleek dat het na de onderbreking ineens heel anders zou gaan lopen.

Geweldige goal Henk Veerman

Al met al duurde de onderbreking een uur, maar kon er wel weer doorgespeeld worden. De uitsupporters zullen balen dat ze weg moesten want ze hebben een geweldig doelpunt gemist. Henk Veerman plukte de bal geweldig uit de lucht, legde nog één keer goed en schoot in de korte hoek. Maar echt uitbundig werd dat nou ook weer niet gevierd.

De kleine hoop die er misschien was, kon een aantal minuten later ook weer de ijskast in. Excelsior kreeg de tweede penalty van de avond nadat Lamprou neergebracht werd in de zestien. Julian Baas scoorde de pingel en zo stond het weer 5-1 in Kralingen. Het werd zelfs nog 7-1 door een afstandschot van Kenzo Goudmijn en een intikker van Lamprou.

Rainbow flick Lamprou

In de slotfase ging Lamprou showboaten met een rainbow flick over Bart van Hintum heen. Even later kwam Van Hintum hem weer tegen en zaagde hem neer. Rode kaart voor Van Hintum, daar was geen twijfel over mogelijk. Dat er geen meerdere kaarten bijkwamen, mag een wonder heten. Excelsior was continu op zoek naar een panna en ADO raakte zeer gefrustreerd. Zo werd het over twee wedstrijden maar liefst 9-2. Excelsior mocht zich aan opmaken voor een tweestrijd met NAC om een ticket voor de Eredivisie.

Finale play-offs

Die wedstrijd is zeker niet zomaar gespeeld. NAC Breda heeft de smaak ineens goed te pakken. "Op het goede moment pieken" noemde Boy Kemper dat bij Sportnieuws.nl een aantal weken geleden. De club uit Breda zette FC Emmen over twee wedstrijden met 4-1 opzij en had daarvoor weinig moeite met Roda JC. Excelsior heeft als Eredivisionist de statistieken tegen. Al jaren overleeft de Eredivisieclub de play-offs niet.