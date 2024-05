Excelsior-uitblinker vindt gallery play tegen ADO Den Haag er gewoon bij horen: 'We hoeven elkaar niet neer te schoppen'

Kenzo Goudmijn was lekker op dreef in de 7-1-overwinning van Excelsior op ADO Den Haag. Met één goal en twee assists had hij een grote bijdrage aan de monsterscore. In de tweede helft ging Excelsior wat 'gallery play' vertonen. Lazaros Lamprou probeerde een mooi trucje en werd even later kind van de rekening. Goudmijn vindt dat niet netjes.

Lamprou passeerde Bart van Hintum met een schitterende passeeractie bij een royale voorsprong. Van Hintum pikte dat even later niet meer en haalde revanche, waarna hij met een rode kaart van het veld moest.

Goudmijn heeft geen goed woord over van de overtreding van Van Hintum. "Ik begrijp de frustratie, maar het is ook voetbal", vindt Goudmijn na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl "Het zit ook in Lazaros zijn spel. hij kan dit ook in zijn hoofd halen met een 1-0 voorsprong. Ik snap dat de jongens het niet leuk vinden, maar dat neemt niet weg dat we elkaar niet neer hoeven te schoppen."

Het gallery play was mogelijk door de tussenstand,. Excelsior stond in de slotfase met 7-1 voor na een turbulente avond, waar Excelsior korte metten maakte met ADO Den Haag. "Uiteindelijk pakt het heel goed uit en maken we hele mooie goals, Maar je ziet dat het voetbal er veel meer in zat en we ons eigen spel speelde." Welke goal was de mooiste? "Sow, dan moet ik ze allemaal terughalen. Zullen we de eerste doen?"

Excelsior tegen ADO Den Haag stilgelegd: uitfans knokken met elkaar en gooien vuurwerk De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is tegen het einde van de eerste helft gestaakt. Bij de stand van 4-0 gooiden ADO-fans vuurwerk op het veld. Vlak daarvoor had Couhaib Driouech de vierde van de Rotterdamse club gemaakt.

Bij een 4-0 stand, vlak voor rust, werd de wedstrijd gestaakt na misdragingen door fans uit het uitvak. Goudmijn en alle andere spelers stonden ruim een uur stil. "Dat is heel gek, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nu zijn we drie kwartier binnen geweest. Dat is heel gek, vervelend ook."

Excelsior-uitblinker Kenzo Goudmijn: 'Ik snap de frustratie' Kenzo Goudmijn over de veelbesproken wedstrijd Excelsior - ADO Den Haag (7-1). Hij speelt met de Rotterdammers binnenkort de finale van de play-offs en kan zich met de club handhaven in de Eredivisie

Hij zag aankomen dat het mis zou gaan. "Op een gegeven moment was het vak leeg, stonden er tien, twintig man. Dan komt het eerste stuk vuurwerk op het veld en weet je dat het uit de hand gaat lopen", baalt Goudmijn. "Dit hoort niet in het voetbal thuis."

Eredivisieclubs in de play-offs voor promotie en degradatie: al jarenlang een garantie voor de Keuken Kampioen Divisie Voor de fans van Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie, wordt het nog even bibberen en beven. De club staat in de finale van de play-offs voor promotie/degradatie. En wie de laatste jaren bekijkt, weet dat het lang geleden is dat een Eredivisieclub zich wist te handhaven.

Nu tegen NAC

Excelsior plaatste zich overtuigend voor de finale van de play-offs. Daarin treft het NAC, dat FC Emmen overtuigend op zij wist te zetten.