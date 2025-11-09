De lichtblauwe trein van Royal A-ware dendert maar door. Ook zaterdag in Thialf had coach Jillert Anema zijn mannen messcherp afgesteld. Wat volgde, was opnieuw een lesje ploegentactiek op het hoogste niveau waar de concurrentie geen antwoord op had.

Onder leiding van de meesterstrateeg uit Friesland koos Sjoerd den Hertog precies het juiste moment om toe te slaan. Solo, natuurlijk. "Jillert zegt altijd dat dat de enige zekere overwinning is, en dat bleek maar weer", glimlachte de winnaar tegenover Schaatsen.nl.

Anema's plan werkt wéér

De koers in Heerenveen kreeg al snel het vertrouwde stempel van Anema: controleren, verdelen en toeslaan. Den Hertog koos zijn moment op het ideale punt, toen het peloton even op adem leek te komen. "Iedereen had het zwaar, ik voelde dat ik moest gaan. Als je dan honderd meter pakt, weet ik dat ze niet zomaar terugkomen", zei hij.

Lang hoefde hij het niet alleen te doen. Op aanwijzing van de coach zakten Jorrit Bergsma en de jonge Wisse Slendebroek razendsnel terug om hun kopman bij te staan. "Ik vond het vroeg om me te laten afzakken", vertelde Slendebroek, "maar als Jorrit eenmaal op kop gaat rijden, weet je dat de rest geen schijn van kans heeft."

Lichtblauwe trein breekt het peloton

Bergsma genoot zichtbaar van het machtsvertoon. "Sjoerd koos het perfecte moment", zei hij. "Dan wordt het een wedstrijdje wie het langst de vingers tussen de deur houdt. Wij weten: hoe langer het duurt, hoe meer het in ons voordeel werkt." En zo ging het ook. Onder het genadeloze tempo van de A-ware-trein viel het peloton uit elkaar.

Reggeborgh probeerde nog iets terug te doen, maar vergaloppeerde zich volledig. De Haan Westerhoff en Essent konden de ontketende formatie van Anema evenmin volgen. "Het werd eigenlijk een ploegentijdrit van dertig ronden", lachte Slendebroek. "Je zag jongens één voor één eraf wapperen. Dan weet je dat het goedkomt."

Anema's succesmachine draait op volle toeren

In de slotfase controleerde Royal A-ware alles. Den Hertog reed onbedreigd naar winst, terwijl de rest sprintte om kruimels. Daan Gelling moest zijn leiderstrui afstaan aan Luc ter Haar, die tweede werd. "Een en twee, mooier kun je het niet hebben", glunderde De Velde. "Het plan van Jillert werkt gewoon weer."

Ook buiten de marathon draait de machine van Anema op volle toeren. Een week eerder vierde hij met Albert Heijn-Zaanlander, de officiële naam van de langebaanploeg, al grote successen tijdens de NK afstanden, waar zijn vrouwenploeg liefst vijf gouden medailles pakte. Van de lange afstanden tot de massastart: ook daar bleek het Anema-plan ijzersterk. Zijn teams lijken dit seizoen niet alleen beter getraind, maar vooral slimmer zoals hun coach graag ziet.

