Ajax in paniekstand in Groningen: 'Helemaal niets in Amsterdam' galmt door een kolkende Euroborg

Ajax beleeft een lastige in Groningen, kwam op een cruciale voorsprong maar gaf die vlak na rust weg. met de voorsprong van PSV op Heracles zit de schrik er nu goed in bij Ajax. "Helemaal niets in Amsterdam", schreeuwen de Groningen-supporters het uit.

Vaessen zag er niet lekker uit bij de goal van Ajax. Het was een mooi opgezette goal door Brian Brobbey. Hij werd aangespeeld met een hoge bal in de zestien en legde deze panklaar voor Anton Gaaei die vanuit een moeilijke hoek bij de bal kwam. Hij dacht niet na en peunde maar op doel. Dat bleek een goede keuze want hij scoorde.

Korte hoek

Maar de bal was gewoon geplaatst in de korte hoek, waar Vaessen ook stond. De goalie van Groningen zag de bal door zijn benen zoeven, waar hij toch houdbaar leek. Een pijnlijk moment voor de keeper, die eerder in de media nog plagerig Ajax een beetje uitdaagde.

Uitspraken Vaessen

Vaessen sprak richting dit duel met de lokale media RTV Noord en zei: " Ik denk dat ze met de staart tussen de benen naar de Euroborg komen. Dat weet ik wel zeker." Groningen had aangekondigd een kolkende Euroborg te creëren, dat lukte zeker in het begin van de wedstrijd.

"De strijd daar bovenin is een gekkenhuis. Een paar weken geleden zei iedereen dat Ajax al kampioen was. Nu staat PSV op één punt. Ajax heeft nog twee moeilijke wedstrijden. Ik heb eerlijk gezegd geen voorkeur, maar ik zou het mooi vinden als wij een goed resultaat kunnen boeken woensdag."

Groningen maakt het Ajax in de beginfase knap lastig en zorgde er in ieder geval voor dat Ajax weinig tot geen kansen kreeg. Zelf losten ze wel wat schoten op goal, maar niet één die Remko Pasveer echt verraste.

Gelijkmaker

Dat was in de tweede helft wel anders, waar Groningen in de eerste helft Ajax liet komen, vlogen ze uit de startblokken in de tweede helft. Het storm in een glas water werd een kolkende Euroborg. Al helemaal toen de gelijkmaker werd gemaakt. Dat zorgde ook voor een vreugde-explosie in Eindhoven.

Alles over de Eredivisie

