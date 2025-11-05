Ajax en PSV hebben allebei al een heleboel miljoenen bij elkaar gesprokkeld in de Champions League zonder écht te presteren. Toch heeft PSV op basis van de gespeelde wedstrijden íéts meer geld verdiend dan Ajax. Daar kan woensdagavond, mochten de Amsterdammers voor het eerst punten pakken, iets in veranderen.

Ajax heeft namelijk al een behoorlijke zak geld gekregen van de UEFA omdat ze überhaupt meedoen aan de competitiefase. Dat is 18,62 miljoen, net zoveel als PSV uiteraard. Maar omdat PSV nu twee gelijke spelen heeft, kregen zij al twee keer 0,7 miljoen erbij. Ajax pakte nog geen enkel punt en staat wat dat betreft nog op 0.

Een ander deel dat Ajax al toebedeeld kreeg was geld uit de Vallue Pillar. De UEFA deelt een bedrag uit aan alle deelnemende clubs op basis van de ranking van de coëfficiëntenlijst. De berekening is nooit helemaal duidelijk gedeeld door UEFA, maar Ajax komt volgens schatting uit op 18,73 miljoen en PSV op 17,28 miljoen.

Zo komt PSV nu uit op een bedrag van 38,3 miljoen verdiende euro's in de Champions League en Ajax op 37,35 miljoen. Mocht Ajax winnen van Galatasaray schieten zij gelijk boven PSV uit. Namelijk: een overwinning in de Champions League is goed voor 2,1 miljoen euro. Daarmee zou Ajax op 39,45 miljoen uitkomen.

Een overwinning zou niet alleen goed zijn voor de financiële huishouding van Ajax, maar ook voor de plek op de ranglijst. Na 3 verliespartijen in de Champions League staat Ajax treurig onderaan in de competitie. Ook Benfica heeft nog 0 punten, maar het doelsaldo van Ajax is dramatisch.

