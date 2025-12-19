De loting voor de achtste finales van de KNVB Beker is verricht. Ajax moet opnieuw naar AZ, terwijl PSV een club uit de Keuken Kampioen Divisie treft. Bekijk de volledige loting hieronder.

Als tweede kwam de kraker tussen AZ en Ajax al uit de koker. Daar bleef het niet bij qua Eredivisiewedstrijden. Meteen daarna rolde het affiche tussen FC Utrecht en FC Twente eruit. Bekerwinnaar Go Ahead Eagles kreeg Heracles Almelo als komende tegenstander.

Brabantse derby voor PSV, ook Gelderse burenruzie

De loting werd verricht door bekerhelden Jeffrey Fortes (FC Den Bosch) en Willem den Dekker (De Treffers). Laatstgenoemde schoot zijn club naar de overwinning op Sportlust '46. Fortes zorgde voor een mooie bekerkraker tegen landskampioen PSV, die wonnen eerder deze week eenvoudig van GVVV. Den Dekker bezorgde De Treffers een burenruzie tegen NEC.

Loting achtste finales

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

AZ - Ajax

FC Utrecht - FC Twente

Sparta Rotterdam - FC Volendam

FC Den Bosch - PSV

Almere City FC - Telstar

De Treffers - NEC

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

De wedstrijden worden gespeeld op 13, 14 en 15 januari.

Opnieuw AZ - Ajax

Het treffen tussen AZ en Ajax staat vaak garant voor spektakel. Vorig jaar ontmoetten de twee elkaar ook al in de achtste finales van het bekertoernooi. Toen won AZ met 2-0 dankzij doelpunten van Wouter Goes en Mexx Meerdink. Eerder dit seizoen troffen de twee clubs elkaar ook al; het werd toen 0-2 voor AZ in de Johan Cruijff ArenA.

Toen waren Wesley Patati en Troy Parrott trefzeker, maar trokken Wouter Goes en Wout Weghorst de aandacht. De duels tussen beide spelers bleven lang onderwerp van gesprek in voetballiefhebbend Nederland. Daar kan men zich mogelijk weer op verheugen. Weghorst is momenteel nog geblesseerd, maar kan mogelijk wel weer aanwezig zijn wanneer de bekerwedstrijd op het programma staat.